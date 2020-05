Publicación en Facebook de entrenador de Washington High School sobre muerte de George Floyd provoca indignación

El 25 de mayo, un hombre de Minnesota llamado George Floyd murió bajo custodia policial en un incidente desgarrador que fue capturado en video y compartido en las redes sociales.

El video mostraba a un oficial de policía de Minneapolis identificado como Derek Chauvin clavando su rodilla en la parte posterior del cuello de Floyd durante varios minutos durante el arresto. Floyd le suplicó que se detuviera, diciendo que no podía respirar. Finalmente se quedó en silencio mientras la gente le rogaba a Chauvin y a los otros tres oficiales presentes que lo revisaran. Poco tiempo después, Floyd fue declarado muerto.

La gente ha recurrido a las redes sociales para expresar conmoción e indignación por las acciones policiales, y las vigilias en las calles esta semana se convirtieron en protestas.

Dave Hollenbeck, un entrenador de lucha libre de la escuela secundaria del estado de Washington, tuvo un mensaje diferente para compartir. Publicó una foto en Facebook de sí mismo en el suelo con una rodilla en la nuca, sonriendo y mostrando a la cámara un pulgar hacia arriba. Añadió la leyenda: “Esto es para todos los celadores de razas y las personas que no saben de qué están hablando cuando dicen que esto podría matarte”.

Luego compartió la imagen nuevamente con la leyenda: “Todavía no estoy muerto. Estoy haciendo esto por [nuestros] oficiales de policía. Los medios son una máquina de hostigamiento racial y estoy cansado de eso. Voy a hablar en cada oportunidad así a ustedes no les guste, lo siento pero amo a todas las personas … Despierta América”.

La publicación de Facebook ya no está disponible, pero una captura de pantalla está disponible en la cuenta de Twitter del reportero Michael Spears:

“Not dead yet”: @BethelSD says it’s investigating this social media post of a first-year wrestling coach at Bethel High School who’s pictured with a knee pressed into his neck. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/sOcVCoSjoJ — Michael Spears (@MichaelKIRO7) May 27, 2020

Spears de KIRO 7 Seattle publicó una entrevista con Hollenbeck en la noche del 27 de mayo en la que el entrenador de lucha defendió su publicación:

“I did not tell any lies”: Bethel High School’s wrestling coach defended his social media post in an interview with @KIRO7Seattle. pic.twitter.com/rHjgL9aelQ — Michael Spears (@MichaelKIRO7) May 28, 2020

En el video, dice: “No dije mentiras. Mostré que estaba bien aún con una rodilla en mi cuello. Eso es. No dije nada racista, tal vez fue insensato en ese momento y no pensaba tanto en cuanto a dónde iba a ir esto. Solo sabía que había que decir algo. Los medios de comunicación estaban presionando”.

La escuela secundaria donde trabajó Hollenbeck está investigando la publicación

La cuenta de Twitter de Hollenbeck indica que trabaja como entrenador de lucha libre en Bethel High School en Spanaway, Washington, justo al sur de Seattle.

Muchas personas contactaron a la escuela para informarle sobre la existencia de la publicación de Facebook. Doug Boyles, un portavoz del Distrito Escolar de Bethel, le dijo a KIRO 7 en un correo electrónico: “Estamos investigando la publicación. Dave Hollenbeck no es profesor. Este fue su primer año como entrenador de lucha libre en Bethel High School. Como la temporada de lucha ha terminado, no está trabajando para nosotros en este momento”.

El Distrito Escolar de Bethel también envió un correo electrónico a todo el distrito, según publicaciones de Facebook. El correo electrónico indica que la publicación “se realizó en una página personal de Facebook y el distrito está investigando actualmente”. No nombra a Hollenbeck, pero dice que el distrito “toma temas como este muy en serio”. El correo electrónico también se vincula a la política de redes sociales del distrito escolar para el personal.

Aquí hay una captura de pantalla del correo electrónico:



Heavy se acercó a Hollenbeck pero no le respondió de inmediato.

Hollenbeck fue criticado en las redes sociales por su publicación en Facebook

Terrible human beings out there https://t.co/apAy2HpOex — Jemele Hill (@jemelehill) May 28, 2020

Muchas personas recurrieron a las redes sociales para compartir capturas de pantalla de la publicación de Facebook y expresar su indignación. Algunas de las publicaciones también etiquetaron al Distrito Escolar de Bethel o su superintendente, Tom Seigel. Una publicación decía: “[Tom Seigel] Buenos días, señor. ¿Sabe que uno de sus empleados, Dave Hollenbeck, es un racista que se burla de las víctimas de la brutalidad policial? Una persona vil como esta no tiene por qué enseñar a los niños todos los días “.

@TomSeigel Good day, sir. Are you aware that one of your employees, Dave Hollenbeck, is a racist who mocks victims of police brutality? A vile person like this has no business teaching children every day. pic.twitter.com/gOoTZu73fN — Brent Clark (@themelodicpoet) May 27, 2020

Otra publicación dijo: “Oye, [WWE] aparentemente tenías a este tipo Dave Hollenbeck trabajando para ustedes para [WWE 205]. Espero que tengan la moral de no dejar que vuelva a trabajar para ustedes. Y eso se dobla para ti [Impact Wrestling, AE Wrestling, Ring of Honor] “.

Hey @WWE apparently you had this guy Dave Hollenbeck work for you guys for @WWE205Live I hope you guys have the morals to never let him work for you again. And that goes dub for you @IMPACTWRESTLING @AEWrestling @ringofhonor #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd #RIPGeorgeFloyd pic.twitter.com/ALwJgHF78Q — Blackie Chan (@RealBlackieChan) May 28, 2020

Una persona escribió: “Si fuera padre de uno de sus alumnos, sacaría a mi hijo de su clase de inmediato. Dave Hollenbeck no debería enseñar a luchar si no sabe que una rodilla en el cuello mata a alguien. La escuela necesita despedirlo ahora y nunca se le debería permitir enseñar”.

If I was a parent of one of his students I would pull my child out of his class immediately. Dave Hollenbeck should not be teaching wrestling if he does not know that a knee in the neck will kill someone. The school needs to sack him now and he should never be allowed to teach. — Bopper (@TinaPar70764063) May 27, 2020

Este es el original de Heavy.com por Caroline Warnock.