COVID-19 Ley HEROES: ¿Cuándo votará el Senado?

El viernes, los demócratas de la Cámara aprobaron la Ley HEROES de $3 billones. Ahora será votado en el Senado, pero ¿cuándo se espera que tenga lugar esa votación?

Según AS.com, el voto no será sometido hasta después del feriado del 24 de mayo. Market Watch cita a analistas de Height Capital Markets diciendo que las negociaciones sobre el proyecto de ley tomarán “al menos hasta finales de mayo”, y que un paquete final probablemente se retrasará hasta junio.

Henrietta Treyz, directora de política económica de Veda Partners, ha hecho eco de esos sentimientos y le ha dicho a Market Watch que el próximo paquete de estímulo “no llegará tan pronto como junio”.

El republicano Whip John Thune de Dakota del Sur está de acuerdo, diciendo que es poco probable que se vote el proyecto de ley antes del receso del Memorial Day, y que “probablemente será parte de un proyecto de ley más grande que sucederá más tarde”.

En conclusión, todavía faltan semanas para aprobar un proyecto de ley que podría incluir otra ronda de cheques de estímulo de $1,200 para los estadounidenses que califiquen.

El Senado ya ha expresado su oposición al proyecto de ley

Varios republicanos han denunciado el proyecto de ley, y el líder de la mayoría, Mitch McConnell, se refirió al paquete como “otra gran lista de prioridades para mascotas”.

Incluso si el proyecto de ley se aprobara en el Senado, entonces tendría que ser firmado por el presidente Trump, quien tachó a la Ley HEROES como “Muerta al nacer”.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, instó a los responsables políticos a moverse rápidamente. El domingo, dijo en CBS “Face the Nation”, “El tiempo es muy importante. Hemos perdido mucho tiempo. Pero, de nuevo, dejando de lado cómo llegamos aquí, no podemos permitirnos una pausa”.

Agregó: “Pueden pensar que está bien detenerse, pero la gente tiene hambre en todo Estados Unidos; el hambre no se detiene. La gente está desempleada en todo Estados Unidos, eso no se detiene. Las personas no saben cómo van a pagar el alquiler en todo el país. Tenemos que abordar esto con humanidad”.

El representante Tom Cole respondió a las declaraciones de Pelosi argumentando: “El proyecto de ley es simplemente una agenda demócrata disfrazada de respuesta a la pandemia de coronavirus. El proyecto de ley no irá a ninguna parte … Por qué estamos pasando por este ejercicio, en lugar de negociar de manera bipartidista va más allá de mi entendimiento”.

¿Qué incluye el proyecto de ley?

El paquete de ayuda de $3 billones y 1,800 páginas tiene como objetivo aliviar la angustia económica causada por la pandemia de coronavirus.

Pide $1 billón en ayuda a los gobiernos locales y estatales, una ronda adicional de cheques de estímulo para los estadounidenses elegibles y $200 mil millones en “pago de riesgos” para trabajadores esenciales.

Y a diferencia de la Ley CARES, la Ley HEROES emitiría pagos de $1,200 a los dependientes, por un máximo de tres dependientes. La Ley CARES proporcionó solo $500 solo para hijos dependientes.

Además, la Ley HEROES ampliaría los $600 adicionales por semana para beneficios de desempleo hasta enero de 2021, y ayudaría a los propietarios e inquilinos al prohibir las solicitudes de desalojo por un año y las ejecuciones hipotecarias, informó Investopedia.

Aún así, hay espacio para negociaciones cuando se trata del borrador final del proyecto de ley. Pelosi misma ha admitido: “Ningún proyecto de ley entrará en vigencia sin negociaciones. No tenemos trazada ninguna línea roja”.

Este es el original en inglés de Heavy.com