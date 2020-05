Piden no bajar la guardia con el uso de máscaras contra el COVID-19

El comisionado de la Administración de Drogas y Alimentos, Stephen Hahn, emitió una advertencia este fin de semana festivo para recordarle al público que el coronavirus sigue propagandose a pesar de que muchos están regresando a su vida normal, como de costumbre.

Hahn tuiteó: “Con el país comenzando a abrirse este fin de semana festivo, nuevamente les recuerdo a todos que el coronavirus aún no está contenido. Depende de cada individuo protegerse a sí mismo y a su comunidad. El distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de máscaras nos protegen a todos”.

With the country starting to open up this holiday weekend, I again remind everyone that the coronavirus is not yet contained. It is up to every individual to protect themselves and their community. Social distancing, hand washing and wearing masks protect us all.

— Dr. Stephen M. Hahn (@SteveFDA) May 24, 2020