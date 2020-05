[VIDEO]: Pelea en Home Depot se hace viral: ¿por qué hombres se vaciaron pintura?

Un extraño y vergonzoso video está circulando en redes sociales, donde se observa a cuatro hombres involucrados en una pelea con pintura, extremadamente ruidosa. El incidente ocurrió fuera de una tienda Home Depot en Tampa, Florida.

Un espectador capturó la pelea en video, comenzando a grabar cuando ya el enfrentamiento había empezado y muestra a un hombre con una camisa azul vaciando una lata de pintura abierta a otro hombre. Un tercer sujeto empuña una pala de jardín. Se puede ver al cuarto hombre recogiendo una lata de pintura, pero antes de que pueda tirarla, el hombre de la camisa azul comienza a golpearlo.

El video ha sido publicado en Twitter y está disponible aquí:

Las cosas parecen calmarse al final del video cuando algunos espectadores y dos empleados de Home Depot hablan con los hombres.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough le dijo al New York Post que no están seguros de qué causó el incidente, pero dijeron que “todos los hombres se conocían y trabajaban juntos”. Ninguno de ellos presentó cargos.

Heavy contactó a Home Depot para obtener más información sobre el altercado, pero no recibió respuesta inmediata.

Este no es el primer incidente que ocurre en un Home Depot esta semana. La policía de Jonesboro, Arkansas, fue llamada para responder a un altercado en un Home Depot el 16 de mayo, informó KAIT8.

El medio de comunicación escribió que Charles Tyrone Brown, de 69 años, dijo a los agentes de policía que le había pedido a la víctima de 71 años que se alejara más de él y obedeciera el distanciamiento social, pero el hombre le dijo que “eso no iba a suceder”.

Brown le dijo a la policía que la víctima se negó a darle espacio y colocó su mano sobre su arma enfundada.



Brown dijo que fue cuando golpeó a la víctima con una herramienta Dremel en una caja para defenderse, y la víctima cayó y se golpeó la cabeza, cortándose por encima del ojo izquierdo en el proceso. La policía declaró que ninguno de los dos hombres fue arrestado.

