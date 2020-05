Ofertas de Starbucks y Dunkin ‘Donuts en el Día de la Madre 2020

Las cosas son un poco diferentes este Día de la Madre 2020 debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, pero aún puede disfrutar de los deliciosos Starbucks o Dunkin ‘Donuts para el Día de la Madre si lo desea.

Recuerde: los horarios de las tiendas pueden variar mucho en el Día de la Madre debido a la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, es mejor consultar con su tienda local para ver si están abiertos, atendiendo a las personas que están dentro, o solo sirviendo personas para llevar o entregas. La situación puede variar según la ubicación de la tienda. Siga leyendo para obtener más información sobre lo que Starbucks y Dunkin ‘Donuts están haciendo hoy.

We're open and rolling out the ability to pick up at the door when you order ahead using the Starbucks App. You can also continue to use the Drive-Thru and Starbucks Delivers on Uber Eats select markets in the US and Canada.

For the latest information, visit the Starbucks App. pic.twitter.com/308ItWS0KL

