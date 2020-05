Ya hay más de 250 niños contagiados de coronavirus en EE.UU.: ¿qué se sabe del mal en menores?

A pesar de que al principio del auge del coronavirus se afirmaba que era poco probable que los niños se infectaran, como lo reveló el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, las cosas han ido cambiando. El propio mandatario, al igual que otras autoridades de salud, han dicho que urge estar alerta, pues los casos de menores infectados siguen creciendo y ya se habla de casi 250 casos en la Unión americana.

Los CDC han confirmado un posible vínculo con COVID-19, y se han referido a la enfermedad como un síndrome inflamatorio multisistémico en niños. En Nueva York, se han reportado más de 147 casos, según NBC New York. Se han reportado al menos tres muertes allí. Según los CDC, se han informado más de 100 casos en otros 14 estados de EE.UU.

La doctora Elizabeth Lloyd, del Hospital de Niños Mott de la Universidad de Michigan, Mott, dijo: “Esta condición es extremadamente rara. Para empezar, el COVID-19 está afectando a un número muy pequeño de niños, y aún menos se enferman gravemente o experimentan este síndrome inflamatorio. Si bien no queremos causar alarma, sí queremos que la comunidad esté al tanto de las señales a las que hay que estar atentos. Los padres deben tomar esto en serio y buscar atención de inmediato si sus hijos muestran alguno de estos síntomas”.

Un niño de 5 años muere en Nueva York por enfermedad ligada al coronavirus. Un niño de cinco años murió en Nueva York tras mostrar síntomas de la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de "shock tóxico", vinculados posiblemente al coronavirus, dijo el viernes el gobernador Andrew Cuomo.

Gabe Owens, médico de Mott Children’s Hospital, dijo: “La mayoría de los niños que contraen la enfermedad de Kawasaki y aquellos que pueden experimentar síntomas de esta nueva enfermedad inflamatoria deben recuperarse. Pero no queremos perder oportunidades para diagnosticar a estos niños. Un diagnóstico posterior puede limitar las opciones de tratamiento”.



Según Stanford Children’s Health, los médicos han descrito los síntomas como “fiebre persistente, erupción cutánea o cambios en el color de la piel, ojos rojos o conjuntivitis, dolor abdominal e inflamación de los ganglios linfáticos”. El hospital agregó: “Si los padres notan alguno de estos síntomas, deben llamar a su pediatra para que les asesore sobre los próximos pasos”.

Nueva York confirma la muerte de tres niños por influenza e investigan otro posible caso. Autoridades de Nueva York confirman la muerte de tres niños por influenza e investigan otro fallecimiento de una menor de 5 años que también podría estar relacionada con la enfermedad.

Roshni Mathew doctor de Stanford dijo: “Aunque esto es raro, y no queremos que los padres se alarmen, es aconsejable que sepan a qué atenerse. La clave es identificar esto temprano para que el niño pueda recibir los tratamientos adecuados para ayudar con la respuesta inflamatoria del cuerpo”.

¿Qué es la enfermedad de kawasaki?, el extraño síndrome que podría estar vinculado al covid-19. En Nueva York están investigando 85 casos de menores que padecen el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. El síndrome no muestra las características del coronavirus en los niños, sino que incluye fiebre persistente y es similar a la enfermedad de kawasaki. El pediatra Andrés Cotton explica de qué se trata esta extraña condición en los niños.

La Doctora Marietta Vázquez, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de Yale Medicine, dijo que aún no se sabe mucho sobre la enfermedad, pero parece que hay un vínculo con el COVID-19.



Muere niño de 5 años en Nueva York por rara enfermedad relacionada al coronavirus. Un niño de cinco años murió en la ciudad de Nueva York tras mostrar síntomas del raro padecimiento parecido a la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de "shock tóxico", vinculados posiblemente al coronavirus, dijo el viernes el gobernador Andrew Cuomo.

“Esto parece ser una nueva manifestación asociada con el COVID-19. Todavía hay muchas cosas que no sabemos, pero parece ocurrir en niños después de que han mejorado con el COVID, y tiene muchas similitudes con otras enfermedades que vemos en pediatría, incluida la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico”, dijo Vázquez. “En general, nuestros pacientes están bien y esto no es motivo de pánico, sino un mensaje para estar atentos. Si tiene un niño con fiebre alta sin otra razón aparente, y otros síntomas como ojos rojos, dolor abdominal, sarpullido punzante por todo el cuerpo, dolores musculares, vómitos o diarrea, llame a su pediatra”.