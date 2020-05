VIDEO: Enfermera denuncia llorando que hospitales de NY están matando a pacientes de COVID-19

En medio de la pandemia del coronavirus, las cifras de muertes siguen aumentando terriblemente, y aunque las autoridades de salud han asegurado que en ciudades como Nueva York, centro de la pandemia, los hospitales están haciendo hasta lo imposible por salvar vidas, esta versión fue puesta en tela de juicio. Una enfermera que trabaja directamente en dos de ellos dijo lo contrario y denunció que con actos de negligencia, descuido y malos procedimientos, los centros clínicos están matando a más pacientes que los que se mueren naturalmente.

Nicole Sirotek, una enfermera de Nevada que viajó a la ciudad de Nueva York para ayudar durante el aumento de la pandemia del coronavirus, se hizo viral este jueves, luego de compartir una historia horrible de lo que ella afirma que ha estado sucediendo en al menos dos hospitales de la Gran Manzana, durante el brote.

En un video difundido ampliamente en internet, se observa a Sirotek llorando y diciendo que los pacientes en el hospital de Elmhurst, en Queens, que ha dejado muchas fatalidades, y donde acuden mayormente hispanos e inmigrantes, la gente no está muriendo por COVID-19 sino por “mala administración médica” y “negligencia grave”. Además, afirma que a la administración del hospital y a los grupos de defensa no les importa si los pacientes de las minorías viven o mueren. “Literalmente estoy diciendo que están asesinando a estas personas”.

Una enfermera llamada Quinton Martínez le dijo al New York Post que Sirotek fue asignada por primera vez al Hospital Elmhurst en Queens antes de ser transferida.

Martínez dijo que Sirotek fue “sacada” del segundo hospital después de que el video fuera publicado en línea.

La enfermera estuvo llorando durante el video de 24 minutos que se compartió en YouTube. Afirmó que cuando intentaba abogar a nombre de sus pacientes minoritarios, la administración del hospital la trasladaría a una unidad diferente y retiraría a pacientes específicos de su cuidado.

Enfermera en EU denuncia discriminación a pacientes negros y latinos con Covid 19Están dejando morir a los Negros y Latinos, la denuncia Nicole Sirotek una enfermera de Nueva York, dice están masacrado al pueblo norteamericano. Por medio de las redes sociales Sirotek utilizó las redes sociales para relatar como presenció la muerte de personas por negligencia debido a su origen étnico el video se hizo viral y la removieron de su trabajo en el Hospital Elmhurst en Queens.

“Yo legítimamente ya ni siquiera sé qué hacer. Incluso los grupos de defensa no se preocupan por estas personas. Literalmente, las vidas negras no importan aquí. Y, quiero decir, es bastante triste que alguien blanco y que vive a cientos de millas de distancia de esta ciudad se preocupe más por estas personas que las personas reales en esta ciudad”, dijo la asistente médica.

“Ayer tuve un colapso completo porque me perdí un correo electrónico importante para hacer una revisión de mi propuesta, por lo que mi propuesta se canceló porque estaba tratando de abogar por mi paciente y hablar con la gerencia aquí y obtener la atención que necesita porque está siendo médicamente mal administrado. Y acabo de tener un colapso completo porque saben qué, toda mi propuesta se canceló porque perdí el tiempo abogando por un paciente que se morirá de todos modos. Y efectivamente, me quitaron al paciente. Y luego, casi dos horas después del turno, me cambian unidades. Esto es exactamente lo que sucedió en el otro hospital cuando estaba abogando por la pequeña mujer hispana”, dijo.

Mayoría de pacientes graves que se atienden en un hospital de Queens son latinos, afirma concejalFrancisco Moya, concejal de la ciudad de Nueva York, informó que enviaron una carta al gobierno del presidente Trump sobre la situación de los hospitales Elmhurst y Queens, pero no han tenido respuesta.

Según el Departamento de Salud de Nueva York, casi 14,000 personas con casos confirmados de COVID-19 han muerto a causa del virus hasta el 6 de mayo. Otros 5,359 que murieron fueron clasificados como casos “probables” de COVID-19. Los datos publicados a mediados de abril mostraron que las personas negras tenían el doble de probabilidades de morir por el coronavirus que las personas blancas en la ciudad de Nueva York y que los latinos ocupaban el primer lugar de afectación del COVID-19 con el 34% de casos.



Sirotek insistió repetidamente durante el video que muchos pacientes en la ciudad de Nueva York están muriendo debido a una atención médica incorrecta. Ella afirmó que las administraciones hospitalarias están permitiendo que las personas “se pudran en el ventilador” sin remedios adicionales.

“Sé que no todos van a vivir. No soy tan jodidamente ingenua o ignorante o de ojos brillantes y cola espesa para pensar eso. Sé que vamos a tener que morir una tonelada de personas. Pero estas personas no mueren por COVID”, agregó en su queja la enfermera.

Latinos y afroamericanos son los grupos con más muertes por coronavirus | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Los contagiados en Estados Unidos superan los 400,000 y los fallecidos son alrededor de 12,900. Nueva York sigue siendo el estado con mayor número de casos, especialmente entre la población latina y afroamericana.

Sirotek enumeró varios ejemplos que ella afirma haber presenciado.

“Un anestesiólogo entubó a un paciente … Creo que era el bronquio correcto de un paciente y no pudieron obtener el examen y durante aproximadamente cinco horas, estuvimos esperando una radiografía de tórax para confirmar que la colocación era incorrecta. Mientras tanto, mientras esperábamos eso, le dijimos al anestesiólogo que se colocó mal, porque literalmente solo un lado de su maldito cofre se estaba inflando,y murió”, dijo.



“Un paciente tenía una frecuencia cardíaca de 40 y el residente comienza a hacerle compresiones toráxicas, lo cual no es lo que usted hace. Simplemente los marca externamente o les da algo de atropina. Y luego corro allí para evitar que haga compresiones en el pecho a alguien con un pulso de mier… Y luego decide empujar epi. Le arroja unas almohadillas para desfibrilar al tipo … tiene una frecuencia cardíaca de 40 … solo necesita darle un poco de atropina y controlarlo. Él lo desfibrila y lo mata”, agregó.

Coronavirus: Los hispanos son los más que mueren en Nueva York | Al Rojo Vivo | TelemundoEl alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, reveló que la mayoría de víctimas fatales en el estados hispanos.

“Literalmente, salí corriendo de la habitación del paciente para buscar al director de enfermería, que estaba parado allí, y me dije: “¿Puedes detenerlo? Él va a matar a ese paciente. Va a matar a ese paciente si lo desfibrila. El director de enfermería sacudió la cabeza. Y me di la vuelta, y él mató al tipo”, mencionó la enfermera.



Sirotek afirmó que otro paciente murió después de que una enfermera le inyectó el tipo incorrecto de insulina. También alegó que un compañero de trabajo se durmió en la estación de enfermeras, perdió una alerta y que un paciente sufrió daños cerebrales a causa de ello.

Nueva York registra un muerto casi cada tres minutos | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Continúa la expansión del coronavirus en todo el país y Nueva York sigue siendo la ciudad más golpeada por la pandemia. Hoy abrió sus puertas el hospital de campaña en Central Park, así como el buque de ayuda de la Marina de los Estados Unidos.

“No se están muriendo de COVID, ¿de acuerdo? Sí, la gente va a morir por COVID. Algunas personas legítimas terminarán con una falla multiorgánica y las personas legítimas tendrán coágulos y morirán. Sé esto, no soy como un nuevo estudiante de posgrado que va a salvar a todos en el mundo. Literalmente les digo que están asesinando a estas personas. Y nadie me escuchará”, agregó la enfermera.

“Y a nadie le importa porque son todas las minorías y estamos en la campana de mier… Y eso no está bien. Crecí muy pobre y sé lo que es ser completamente olvidada y que nadie te defienda. Y es por eso que me molesto mucho, chicos, porque como dije, sé que mucha gente va a morir. Pero el COVID no causó ese neumo. Y un tubo ET colocado incorrectamente … no me dejaron arreglarlo. Todo lo que tenía que hacer era ajustarlo y no me dejaban hacerlo”, narró la profesional de Nevada. “Entonces, si alguien tiene alguna idea de qué demonios puedo hacer para salvar a mi único negro antes de que me trasladen completamente de este hospital, sería genial. Porque está mentalmente allí … físicamente no puede comunicarse con nosotros … Es un taxista que vive a solo un par de cuadras de aquí”, reafirmó.



Coronavirus: Nueva York ya cuenta con más de 6,000 muertes por el virus | Al Rojo Vivo | TelemundoEl coronavirus continúa arremetiendo con fuerza a Nueva York dejando miles de muertes y donde los latinos son los más que se están viendo afectados.

Sirotek dijo antes de grabar el video trató de abordar sus preocupaciones con los administradores del hospital. Ella dice que sus protestas fueron ignoradas.

“Nadie esta escuchando. No les importa lo que le está pasando a estas personas. No lo hacen Literalmente vengo aquí todos los días y los veo como los matan… Traté de llamar a grupos de defensa. Intenté hablar con la gerencia aquí como el administrador de enfermería. Nada. Nadie está haciendo nada … Es como ir a la maldita Zona Crepuscular. Todos aquí están de acuerdo con esto”, afirmó.



“La única forma en que puedo poner esto en contexto para todos es, y este será un ejemplo extremo, esto es realmente lo único que se me ocurre. Es como si estuviéramos en la Alemania nazi y llevaran a los judíos a ponerlos en una cámara de gas, yo soy la que dice “Oye, esto no está bien. Esto es malo. Esto está mal. No deberíamos estar haciendo esto”, concluyó la enfermera en su desagrrador testimonio.