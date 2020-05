Muere Paul Vásquez, el Hombre del Doble Arco Iris: ¿Qué le sucedió?

Paul Vásquez, quien se convirtió en una sensación viral de Internet cuando vio un arco iris doble en California y usó el identificador @Yosemitebear en las redes sociales para crecer su base de seguidores con sus mensajes positivos, ha muerto. Tenía 57 años.

Según KOIN.com, Vásquez murió el sábado, 9 de mayo de 2020 en la sala de emergencias de un hospital, pero la causa de su muerte no está clara. La gente apreciaba la alegría entusiasta de Vásquez por la vida y la belleza en el mundo.

Vásquez se convirtió en una estrella de internet en 2010, cuando vio un doble arco iris fuera de su casa en el valle de Yosemite, y se grabó sollozando y gritando “guau” ante la belleza de la misma y preguntándose: “¿Qué significa esto?”

El presentador de televisión, Jimmy Kimmel tuiteó el video, y a esto le siguieron entrevistas y anuncios.

“Doble arco iris, oh Dios mío. Es un doble arco iris hasta el final. Vaya, es tan intenso. Guau, hombre”, dice en el video, que ha tenido más de 47 millones de visitas. El video está salpicado de guaus y OMGs entusiastas. “El arco iris estuvo durante al menos una hora el 8 de enero de 2010. Fue increíble. La cámara no pudo capturar la intensidad y el resplandor. ¡Mira en el espejo, mira tu alma!”, escribió en el pie del video.

Yosemitebear Mountain Double Rainbow 1-8-10It was rainbowing for at least an hour on January 8th 2010. It was incredible. The camera could not capture the vivid intensity and brightness. Look into the mirror, look into your soul! My magic pain relieving cream that I made from the strain of plants that are in this video at the very beginning. https://www.youtube.com/watch?v=XB7hwSFjdYQ What it Means https://www.youtube.com/watch?v=0VZiwmRb3xc&index=1&list=PLCgJeOXVn5IeTpAFDhUL3pvTVlF9HW23y Double Rainbow book now on sale on Amazon. https://www.youtube.com/watch?v=FiMnVZblyRQ Double Rainbow Weed. https://www.youtube.com/watch?v=Vh_pV9Y3dEw 2010-01-09T02:14:30Z

El video ha tenido más de 47 millones de visitas en YouTube. Según The Modesto Bee, Vásquez una vez dijo: “Ya no podrás mirar un arco iris y no pensar en mí. Así son las cosas”.

Esto es lo que necesitas saber:

Vásquez le informó a sus seguidores que se estaba haciendo la prueba para el COVID-19 y agregó:’Pase lo que pase, estoy listo para ello’

El 5 de mayo de 2020, Vásquez escribió en Facebook que le estaban haciendo la prueba de coronavirus, pero no creía que tuviera el virus. No está claro que mostró el resultado de la prueba.

“Haciéndome la prueba de Covid 19. Obtendré mis resultados en dos días, sin embargo, en este punto estoy bastante seguro de que no lo tengo. No tuve fiebre. Algo más está pasando conmigo. Los actualizaré más adelante”, escribió, compartiendo esta foto:



El 3 de mayo, Vásquez escribió sobre sus problemas de salud. Tenía fiebre y tenía problemas para respirar.

Pensé que podría estar teniendo un ataque al corazón hoy, pero he prometido no volver a una sala de urgencias u hospital, así que lo sobrellevaré. Me tomó varios minutos para recuperar el aliento después de caminar 50 pies, fui a la granja sintiéndome débil, hice lo que tenía que hacer, llegué a casa y tomé una siesta. Mis pulmones se sienten congestionados, sospecho del polen, después de mi siesta verifique mi nivel de oxígeno, está bajo 80, tengo una fiebre de 100.2. Estoy teniendo un poco de problemas para respirar si camino en mi apartamento, pero no es tan mal si no estoy en movimiento. Me inscribí para hacer una cita para una prueba de Covid 19 aquí en Mariposa el martes. Leer Más en Ahoramismo Empiezan los despidos en Univisión Por favor, no me brinden ningún consejo o simpatía. No la quiero. Dudo seriamente que tenga el virus porque he sido bastante cuidadoso pero ¿quién sabe verdad? Como dije, nunca volvería a entrar a otra sala de urgencias u hospital, ahí es donde la gente va a morir, no quiero morir en un hospital escuchando pitidos, alarmas, siendo pinchado y despertado, ¡Ni loco! Pase lo que pase estoy listo para ello, estoy feliz de haberlo experimentado todo. Puede que solo sea polen y tendré más tiempo en mi apartamento, si es el virus y es el momento de reciclarme espero volver a un nuevo cuerpo y empezar de nuevo, pase lo que pase estoy disfrutando del viaje.

La última publicación visible de Vásquez en Facebook fue el 7 de mayo, cuando escribió: “Tiempos divertidos en el Festival de las Mariposas”, en donde se puede apreciar una foto de Vásquez sosteniendo una mariposa de 2017. Puedes encontrar su página de YouTube aquí.

En Facebook, escribió que era una “nave de espíritu” que era un ex luchador de jaula profesional, un ex conductor de camión de larga distancia, ex oficial de seguridad y seguridad contra incendios, y ex bombero del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Vásquez era de Los Ángeles.

Llueven tributos para el Hombre del Arco Iris Doble

RIP to Paul Vasquez aka the double rainbow guy. His awestruck video was funny, but also genuine and moving and humbling. A pure soul. Now he’s somewhere over the double rainbow 🌈 🌈 — Boosh (@whatsupboosh) May 11, 2020



Llueven los tributos para Vásquez. “QEPD Paul Vásquez, alias el tipo del arco iris doble. Hasta el final mi hermano”, escribió un hombre en Twitter, compartiendo emojis de arco iris.

La gente apreciaba el entusiasmo que Vásquez mostraba por la vida. “Querido Paul. Cuán proféticas resultaron ser tus palabras. Si puedes oírme por favor dile a tu familia que quiero estar seguro de que sus animales están bien atendidos. Nunca olvidaré tu bondad, ❤” escribió un hombre en Facebook.

“Paul no puedo creerlo…” escribió otro. “Estoy desconsolado. Trajiste una sonrisa a cada persona que te conocía o cuyas vidas tocaste. El Valle nunca será el mismo.

Una mujer escribió: “¡Te echaremos de menos a Bear! Tan afortunada de que nuestros caminos se cruzaran. Que tu amor y pasión vivan en las vidas que te tocaron y que disfrutes de todos los arco iris desde una vista diferente. ¡Descansa tranquilo amigo!”