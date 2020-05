Las impresionantes imágenes de Mike Schultz tras tener COVID-19: ¡en 6 semanas perdió 50 libras!

Mike Schultz es el enfermero de San Francisco que perdió 50 libras después de una batalla contra el coronavirus. Las fotos que muestran la pérdida de peso se volvieron virales en mayo de 2020.

En su publicación más reciente en Facebook, Schultz compartió la noticia de que había sido enviado a su casa desde el hospital, y se detuvo en McDonald’s en el camino. Schultz estaba siendo tratado en el Hospital Sinaí de Nueva Inglaterra, en Stoughton, Massachusetts. Schultz dijo anteriormente que no tenía problemas de salud subyacentes.

Schultz, de 43 años, publicó la foto de su cambio extremo el 11 de mayo. La imagen ha recibido más de 18,000 me gusta. Schultz dijo en el pie de foto que había estado sedado por seis semanas. Agregó que debido a la neumonía, su capacidad pulmonar se ha reducido.

El hombre pasó ocho semanas en el hospital, lejos de familiares y amigos. Schultz concluyó la publicación diciendo: “Me fortalezco cada día y trabajo para aumentar mi capacidad pulmonar. Volveré a donde estaba esta vez de forma más saludable, esta vez … tal vez incluso haga cardio”.

En el lapso de esas seis semanas, el peso de Schultz pasó de 190 a 140 libras, le dijo a BuzzFeed News.

En una publicación el 6 de mayo, Schultz escribió que podía comer y beber lo que quería después de pasar un examen médico. Schultz también rindió homenaje a su novio, el famoso DJ del área de Boston J Warren, también conocido como Josh Hebblethwaite. Schultz dijo que la pareja no se había visto desde el 17 de marzo.

Schultz aprovechó la oportunidad para recordarles a todos: “Esta enfermedad no es una broma. Si crees que eres demasiado joven que te de, piénsalo de nuevo”.

Schultz le dijo a Buzzfeed News que después de seis semanas de ser sedado e intubado, perdió el sentido del tiempo. Schultz dijo: “Pensé que solo había pasado una semana. Estaba muy débil. Esta fue una de las partes más frustrantes. No podía sostener mi celular; era muy pesado. No podía escribir, porque me temblaban mucho las manos”.



Pink News fue el primer medio en informar en abril de 2020 que Schultz fue uno de los asistentes al Festival de la Fiesta de Invierno en Miami Beach que había contraído el coronavirus. Durante su asistencia al festival, Schultz publicó varias fotos de sí mismo en Miami Beach.

En total, el Miami Herald informó que al menos 38 personas contrajeron coronavirus en Winter Party, y tres personas murieron, según NBC Miami.

Schultz le dijo a Buzzfeed News sobre la sensación de coronavirus durante el festival y dijo: “Sabíamos que estaba ahí afuera. Sin embargo, no hubo restricciones reales. Sin bloqueos. Simplemente pensamos, bueno, tenemos que lavarnos más las manos y tener cuidado de tocarnos la cara”. Schultz dijo que él y su novio han recibido comentarios negativos en las redes sociales debido a su asistencia a la Fiesta de Invierno.

El 10 de marzo, Schultz viajó a Boston con Hebblethwaite después de un “increíble” fin de semana en Florida, según Pink News. Hebblethwaite había sido DJ en el evento. Fue en Boston donde Schultz notó por primera vez los síntomas antes de ser hospitalizado unos días después.



Se creó una página GoFundMe para ayudar a Schultz a pagar los costos médicos incurridos por una estadía de dos meses en el hospital.

En la actualización más reciente en la página de Schultz, que ahora es privada, anunciando su salida del hospital, dijo: “Después de 57 días en el hospital y la rehabilitación, no pude ver a ningún visitante, ¡finalmente me voy a casa! Planeo continuar recuperándome con mi ángel de la guarda y mi novio, Josh, quien me atendió varias veces al día, si no más”.

“Estoy por siempre agradecido por las donaciones, palabras amables y oraciones de todos. Realmente creo que me ayudaron a superar esta terrible experiencia aterradora. Pero primero tengo que hacer una parada en McDonald’s para un delicioso batido”.

En una publicación de Facebook después del alta de Schultz del hospital, Hebblethwaite dijo que su novio “me inspira con su fuerza y ​​coraje”. La pareja ha estado junta desde el verano de 2019.



Múltiples publicaciones en la página de Instagram de Schultz lo muestran modelando en ropa de cuero. Esas publicaciones van acompañadas del hashtag “leatherdaddy”.

En su biografía de Instagram, Schultz se describe a sí mismo como “Hecho en Detroit”. Schultz dijo que es un enfermero registrado con sede en San Francisco. Schultz sigue el apodo del enfermero barbudo en su perfil. Tiene más de 30,000 seguidores.

Esta es la versión original de Heavy.com.