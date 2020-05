Memorial Day 2020 – Horarios de Target: ¿Las tiendas están abiertas o cerradas?

Es Memorial Day 2020 y mientras piensa en sus necesidades de comestibles, es posible que se pregunte cuáles son los horarios de Target cerca de usted hoy. Ya sea que desee visitar en persona o que le entreguen sus compras, Target puede ser una buena solución. Target todavía tiene muchos cambios en su lugar debido a coronavirus brote, pero las tiendas están abiertas hoy. Aquí está la información más reciente.

Tenga en cuenta que los horarios y las políticas individuales de la tienda pueden variar debido a la pandemia de coronavirus . Algunas tiendas pueden estar abiertas durante más horas en ciertos lugares o tener otras políticas vigentes por razones de seguridad. Es mejor consultar con su tienda local para conocer las políticas específicas.

La tienda Target está abierta para el Día de los Caídos

Aunque Target cerró en muchos días festivos, la tienda está abierta para el Día de los Caídos hoy, al igual que estaba abierta para el Día de la Madre a principios de este mes. Según Sitio web de Target , todas las tiendas siguen cerrando a las 9 p.m.

El horario de apertura de Target puede variar según la ubicación y la región. Para ver el horario de su tienda local, visite el buscador de tiendas aquí a>. En Austin, Texas, por ejemplo, muchas tiendas están abiertas a las 8 a.m. En la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, muchas tiendas están abiertas ya sea a las 8 a.m. o a las 7 a.m., así que es mejor verificar los horarios de apertura solo para estar seguro.

Target tiene una serie de ventas de Memorial Day en su sitio web aquí si quieres comprar. Incluyen hasta un 25% de descuento en muebles, hasta un 50% de descuento en ropa de cama seleccionada, hasta un 20% de descuento en colchones, hasta un 50% de descuento en toallas de playa, hasta un 25% de descuento en artículos de patio y ofertas de cocina, ofertas de cuidado de pisos y almacenamiento ofertas. Muchas de estas ventas de Memorial Day solo son válidas hasta el lunes.

También puede ver el anuncio semanal de Target aquí . Las tiendas ofrecen un 20% de descuento en alimentos y bebidas selectos para los miembros de Circle hasta el lunes, junto con muchas otras excelentes ofertas que no querrá perderse.

Medidas de seguridad del coronavirus

El 2 de abril, Target anunciado una serie de medidas de seguridad que está tomando para COVID-19. Están proporcionando máscaras faciales y guantes no quirúrgicos para los miembros del equipo y están monitoreando la cantidad de personas en sus tiendas para mantener el distanciamiento social. Sus otras medidas especiales incluyen monitoreo y medición del acceso de clientes, límites de cantidad en artículos de alta demanda, barreras de plexiglass a la hora de pagar y recordatorios constantes de mantener el distanciamiento social. Al pagar en el cajero automático, un trabajar lo limpia después de cada transacción de invitado y rotativamente se les realiza una limpieza profunda.

La tienda también tiene horas dedicadas para clientes vulnerables. La primera hora en que las tiendas están abiertas los martes y miércoles está reservada para clientes mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas vulnerables o en riesgo según las pautas de los CDC. Las farmacias CVS en las tiendas también estarán abiertas durante esas horas para ayudar a los clientes vulnerables a obtener recetas. Los límites del producto aún se aplicarán.

Además, el muestreo de alimentos ya no está disponible en las tiendas, y los cafés y probadores de Starbucks están cerrados por el momento. (Pero los clientes pueden usar los probadores para amamantar si así lo solicitan). Target también ha dejado de ofrecerles bolsas reutilizables por precaución. Las tarifas locales por maletas no se aplican.

Target está haciendo mucho para ayudar a mantener seguros a los empleados y clientes.

Este es el original en inglés de Heavy.com