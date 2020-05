TOP 5: Las mejores canciones para dedicarle a mamá este Dia de las Madres

El domingo esta dedicado a ese ser humano especial que nos trajo al mundo, nos moldea con sus palabras sabias y nos inspira a ser nuestra mejor versión. Su trabajo es de por vida y por eso celebrarla es un honor universal.

A pesar de este tiempo de distanciamiento social, hay maneras creativas de llegar a los corazones de nuestras queridas madres. Aparte de estas 5 súper ideas para celebrar a mamá durante la cuarentena, también puedes dedicarle una de las siguientes canciones que compilamos especialmente para este día. Según estudios, la música tiene el poder de elevar nuestro estado de animo, aliviar el nivel de estrés y hasta puede mejorar la salud. Que mejor regalo para mamá este año que una canción que le recuerde lo mucho que significa para ti, y le ayude a despejar la mente.

Esta es nuestra selección para tí:

1. “Mujeres”, de Silvio Rodríguez

Una excelente oda a la belleza, tenacidad y versatilidad de la mujer, madres y abuelas incluidas. Mujeres de carácter, luchadoras, que dejan huella por donde quiera que caminen. Si esta es tu mamá, entonces esta canción del genio de la trova, el cubano Silvio Rodríguez, titulada “Mujeres” del álbum homogéneo es perfecta.

MujeresProvided to YouTube by Altafonte Music Distribution S.L. Mujeres · Silvio Rodríguez Mujeres ℗ 1978 Ojalá Released on: 1978-01-01 Producer: Ojalá Composer: Silvio Rodríguez Lyricist: Silvio Rodríguez Music Publisher: Ojalá Auto-generated by YouTube. 2015-06-23T16:37:37.000Z

2. “Mi Novia Se Esta Poniendo Vieja”, de Ricardo Arjona

El cantautor guatemalteca Ricardo Arjona vuelve al melodioso ataque con esta canción perfecta para el primer amor de tu vida. Para aquella que se desvelaba hasta que regresaras a casa de las fiestas, quien te guardaba la comida cuando llegabas tarde del trabajo, o te tenía lista una bendición al salir por la puerta.

Ricardo Arjona – Mi Novia Se Me Está Poniendo Vieja (Video Oficial)(C) 2012 Metamorfosis Enterprises Inc. Ella se quedo pidiendo poco como todas mientras yo me iba lejos. Conformándose con mi felicidad para su propia felicidad. Mientras a mi se me olvidaba que MI NOVIA SE ME ESTABA PONIENDO VIEJA. "Incluida en el nuevo álbum de Arjona INDEPENDIENTE el cual tuvo su lanzamiento el mes de octubre 2011 . 2012-04-30T04:31:47.000Z

3. “Mi Mamá”, de Tito Rojas

Para esas mamás salseras, el boricua Tito Rojas entona al ritmo caribeño un tributo a toda figura materna “luchadora, incasable, admirable y de hermosos detalles” que se dedica de lleno a su familia.

Mi Mama – Tito Rojas [Lyric Video]Tito Rojas – Mi Mama Letras — Si por desgracia Se nos va a la sepultura Se nos pierden, nuestro mejor amor Diminuta mujer, de una fuerza increíble, Esa es mi mama Que, por verme crecer, hizo hasta lo imposible Esa es mi mama Luchadora, incansable, mujer admirable Tan dulce, tan bella, y tan agradable Firme como roca y de hermosos detalles Esa es mi mama Mama, la bendición yo te pido Mama, quiero que cantes conmigo Mama, te pido que me perdones Mama, por favor no me abandones Mama, la bendición yo te pido Mama, quiero que cantes conmigo Mama, te pido que me perdones Mama, por favor no me abandones Una diosa caída de los altos cielos Esa es mi mama La que, por mis locuras, sufrió mis desvelos Esa es mi mama La que se hace más linda al pasar de los años Que cuida sus hijos, como a su rebaño Y aunque yo soy un viejo, me da mi regaño Esa es mi mama Mama, la bendición yo te pido Mama, quiero que cantes conmigo Mama, te pido que me perdones Mama, por favor no me abandones Mama, la bendición yo te pido Mama, quiero que cantes conmigo Mama, te pido que me perdones Mama, por favor no me abandones La que siempre he tenido a mi lado La que todo su amor me ha brindado Lo más bello que Dios ha creado Esa es mi mama Mama, la bendición yo te pido Mama, quiero que cantes conmigo Mama, la bendición yo te pido Mama, quiero que cantes conmigo Bendición mama, como está usted, que hubo Mama, la bendición yo te pido Mama, quiero que cantes conmigo Quiero que cantes, conmigo Mama El que tenga su mama, que la cuide, que la cuide El que tenga a su mama, que la cuide y no le tire El que tenga a su mama, que la cuide, que la cuide No hay amor, no hay amor más verdadero Que el de una madre El que tenga su mama, que la cuide, que la cuide La madre ama con ciega, ay, con ciega ternura El que tenga su mama, que la cuide, que la cuide Cuídala El que tenga su mama, (¿Oíste?!) que la cuide, que la cuide Ay mira, ¿pero? Que la cuide, pero no la olvides El que tenga su mama, que la cuide, que la cuide Una cartica a mi madre, yo le voy a enviar Mami, soy yo, tu hijo Bendición El que tenga su mama, que la cuide, que la cuide Mama, la bendición yo te pido quiero que cantes conmigo Te pido que me perdones Por favor, no me abandones Bendición, mami Y déjame la puerta abierta — Juan y Nelson Entertainment: Instagram: http://hyperurl.co/ot4nn8?IQid=instagram Facebook: http://hyperurl.co/gk3vqx?IQid=facebook 2017-10-10T14:06:03.000Z

4. “Madre”, de Sergio Vargas

Muchas veces la vida nos obliga a buscar oportunidades por nuevos senderos. Para todo aquel que ha tenido que alejarse de la familia y explorar nuevos caminos en busca de un mejor porvenir, esta canción clásica del merenguero dominicano, Sergio Vargas, le llegará a lo más fondo del corazón.

MadreProvided to YouTube by SongCast, Inc. Madre · Sergio Vargas La Quiero A Morir ℗ 2018, Karen Records Released on: 2018-05-24 Auto-generated by YouTube. 2020-05-08T12:10:39Z

5. “Tu Guardián”, de Juanes

Para dejarle saber a mamá como sus abrazos, sus palabras y su protección la han convertido en tu guardián a pesar del tiempo y la distancia, está esta canción del tercer disco, “Mi Sangre”, del cantautor Juanes, una canción de cuna que el colombiano le escribió a su hija Luna.

Tu GuardiánProvided to YouTube by Universal Music Group Tu Guardián · Juanes Mi Sangre ℗ Universal Muisc Latino; ℗ 2004 UMG Recordings, Inc. Released on: 2004-01-01 Producer: Juanes Producer: Gustavo Santaolalla Producer, Associate Producer: Anibal Kerpel Studio Personnel, Mixer: Thom Russo Studio Personnel, Assistant Mixer, Asst. Recording Engineer: Dave Heuer Composer Lyricist: Juan Esteban Aristizabal Auto-generated by YouTube. 2018-07-23T18:14:31Z