Estudio revela que la marihuana podría prevenir el contagio del COVID-19: ¿cómo?

Los científicos canadienses creen que pueden haber encontrado una nueva forma de prevenir y desacelerar el COVID-19 a través del cannabis. Pero no es cualquier marihuana. Investigadores de la Universidad de Lethbridge en Alberta creen que han desarrollado cepas particulares de la planta que trabajan para evitar que el coronavirus se una a las células y cause enfermedades.

En un artículo aún no revisado por pares, publicado en Preprints, los autores escribieron: “Los extractos de nuestras líneas de CBD C. sativa con alto contenido de CBD más novedosos y exitosos, en espera de una investigación adicional, pueden convertirse en una adición útil y segura al tratamiento del COVID-19, como una terapia complementaria”.

Lo que estos científicos están observando es una cepa alta que desarrollaron de cannabidiol, o CBD, un ingrediente activo que se encuentra en las plantas de marihuana. El CBD ha sido promocionado por todo en los últimos años como una especie de medicamento milagroso para ayudar con innumerables problemas, desde ansiedad hasta dolor muscular y epilepsia. Si bien el jurado aún no sabe qué tan bien funciona el CBD en algunas enfermedades, según Harvard Medical Publishing, ha demostrado ser muy efectivo para tratar las epilepsias infantiles graves.

Dos de los investigadores en este nuevo estudio de cannabis, Olga e Igor Kovalchuk, han estado creando híbridos y desarrollando extractos usando el medicamento desde 2015, según CTV News. Cuando apareció el coronavirus, comenzaron a buscar formas en que la planta podría ser útil para combatir la enfermedad.

Lo que propone el artículo es que las cepas de CBD que han desarrollado, bloquean los sitios receptores en las células que atacan el COVID-19.

Esencialmente, el COVID-19 se une a receptores particulares en el cuerpo para infectar. Los autores del estudio dicen que pueden haber encontrado una manera de usar productos de CBD para bloquear los receptores que pueden o no evitar que una persona contraiga el virus, pero incluso si una persona sí lo hizo, este tratamiento podría funcionar para disminuir la gravedad.

Las células particulares en las que se enfocó el estudio fueron la enzima convertidora de angiotensina 2, o el “receptor” ACE2. Según The Conversation, esa célula “proporciona el punto de entrada para que el coronavirus se enganche e infecte una amplia gama de células humanas”.



Igor Kovalchuk le dijo a CTV News: “Imagina que una celda es un edificio grande, los cannabinoides disminuyen el número de puertas en un 70%, por lo que significa que el nivel de entrada estará restringido. Entonces, por lo tanto, tienes más posibilidades de combatirlo”.

Según el documento, los investigadores han desarrollado más de 800 nuevas líneas de cannabis sativa en los últimos cinco años. Ellos “plantearon la hipótesis de que los extractos de C. sativa con alto contenido de CBD se pueden usar para modular la expresión de ACE2 en tejidos diana COVID-19”.

Probaron su teoría en modelos 3D humanos artificiales y encontraron 13 cepas que potencialmente funcionan para cambiar las células receptoras para que el virus no pueda unirse a ellas.



Los expertos han advertido contra fumar o vapear durante la pandemia, diciendo que ello conduce a daño pulmonar e inflamación que podrían exacerbar los síntomas de la enfermedad respiratoria, COVID-19.

Pero lo que los canadienses han encontrado no es nada de eso. Primero, es el CBD, no el THC, que es el ingrediente activo de la marihuana lo que te eleva. Este tratamiento no te drogaría. En segundo lugar, una de las investigadoras, Olga Kovalchuk, le dijo a CTV: “La clave no es que cualquier cannabis que recojas en la tienda sea suficiente”.

Si bien admiten que no han probado la cepa como un tratamiento fumable, están pensando más en la línea de desarrollar el producto como un enjuague bucal o “producto para hacer gárgaras de garganta” que podría usarse en el hogar o en un entorno clínico, como preventivo.



Ellos escribieron, y agregaron: “Dada la actual y grave situación epidemiológica que evoluciona rápidamente, deben considerarse todas las oportunidades y vías terapéuticas posibles”.

Esta es la versión original de Heavy.com.