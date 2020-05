Top 5 Últimas Noticias Mayo 14 de 2020

La pandemia ha dejado casi 4,5 millones de infectados y está cerca de llegar a 300,000 muertos en el mundo entero.

En Estados Unidos hoy se registraron 1,430,348 casos y 85,197 muertes.

Las economías del mundo están devastadas y a pesar de la preocupación del contagio la necesidad incita a reintegrarse para producir y subsistir.

La subsistencia ha sido precisamente dura para millones de seres. En Estados Unidos en particular, los ciudadanos están a la espera de que este viernes se apruebe en la Cámara un nuevo proyecto de ley que entregará beneficios económicos a las familias. Apenas empieza el trámite del proyecto de Ley HEROES que en el Senado implicará todo un reto para recibir el apoyo republicano.

Luego de las declaraciones del epidemiólogo Anthony Fauci que anunció las graves consecuencias de un desconfinamiento muy precipitado, el condado de Los Ángeles propuso alargar la cuarentena 3 meses más. Sin embargo, algunos comercios calificados como “no riesgosos” ya han retomado sus actividades.

Con el fin de acelerar la creación de vacunas para combatir el coronavirus, Fauci y otros expertos están liderando una iniciativa de colaboración entre organismos públicos y empresas privadas de todo el mundo, para intercambiar datos que acelerarían el proceso.

Y en suramérica la situación no es distinta. Brasil es el país más afectado por la pandemia de América Latina y el séptimo en todo el mundo. Las cifras oficiales superan los 178,000 contagias y de acuerdo con los expertos locales, debido a la escasez de pruebas, las cifras podrían ser incluso peores.

Por otro lado, México ya alcanzó 38,324 casos confirmados de Covid-19 y 3,926 muertes, los efectos de la pandemia en la economía del país han dejado casi medio millón de personas sin empleo.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

1. Ingresa a Cámara ley de ayuda económica que daría hasta $6,000 dólares a familias

Una nueva ley de ayuda será votada este viernes. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, presentó el paquete de ayuda que otorgaría $3 billones, destinados a trabajadores y familias estadounidenses. Se conoce como el proyecto de ley HEROES.

Aún no hay detalles completos de la distribución de los fondos, sin embargo The Associated Press reportó que la ley incluye fondos de $1,200 dolares a estadounidenses que podría incrementar hasta $6,000 por hogar. Mientras que $200,000 millones serían destinados para los trabajadores esenciales.

“Este es un momento sin precedentes en nuestra historia”, dijo Steny Hoyer, refiriéndose a las votaciones que se llevarán a cabo este viernes. Detalles en la Opinión.

Otra pregunta importante dentro del mismo tema es: ¿Podrían indocumentados con ITIN recibir ayuda de hasta $6,000 dólares?

Las anteriores ayudas federales han dejado de lado a los inmigrantes indocumentados por no contar con Seguro Social, sin embargo, con este nuevo apoyo en la denominada Ley Héroes o Ley CARES 2, los inmigrantes indocumentados que pagan impuestos y tienen un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) serán beneficiados. Otros detalles aquí en La Opinión.

2. El condado de Los Ángeles planea extender la orden de cuarentena durante al menos tres meses más

La directora del Departamento de Salud Pública, Dra. Barbara Ferrer, afirmó durante una reunión del Consejo de Supervisores del condado de Los Ángeles, que la orden de cuarentena se extenderá hasta julio.

“Nuestra esperanza es que usando los datos de salud pública, seremos capaces de ir levantado las restricciones durante los próximos tres meses” dijo Ferrer. La extensión de la orden que se ha denominado “Más seguros en casa”, se dio a conocer justo luego de que Fauci alertara del peligro de reanudar las actividades demasiado pronto.

California es el quinto estado más afectado por el coronavirus en Estados Unidos con más de 70,000 contagios. Detalles en La Opinión.

3. Una sola vacuna no será suficiente para terminar con el coronavirus: El plan global que proponen Anthony Fauci y otros científicos

El epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci y las principales autoridades de salud de los Estados Unidos, proponen la colaboración entre gobiernos, empresas y organizaciones filantrópicas para crear un programa público-privado denominado ACTIV donde se intercambie conocimiento relacionado con frenar el coronavirus.

“La necesidad global de una vacuna y la enorme diversidad geográfica de la pandemia exigen más de un abordaje efectivo de una vacuna. Será esencial la colaboración entre empresas de biotecnología y farmacéuticas, muchas de las cuales ya presentan una variedad de abordajes de vacunas.” escribieron los expertos.

Además, indicaron que no es posible que una sola vacuna satisfaga la necesidad mundial, por ende, recalcaron la importancia de enfocarse estratégicamente en la creación de varias vacunas. La información completa en Infobae.

4. Brasil superó a Alemania en casos de Covid-19 y ya es el séptimo país más afectado por la pandemia

Los contagios en Brasil ascienden a los 178.214, estando muy cerca de pasar a los 178.349 que tiene Francia, así lo informó la Universidad Johns Hopkins. El país suramericano es la región más afectada de América Latina y el sexto país en el mundo donde el coronavirus ha dejado más víctimas mortales, exactamente 12.461.

Por lo menos en las 24 horas del martes, murieron 881 personas por Covid-19. Y aunque las cifras en Brasil son preocupantes, el presidente Jair Bolsonaro, se ha negado a tomar medidas de aislamiento o confinamiento por temor a dañar la economía.

Sin embargo, gracias a una decisión del Tribunal Supremo, las autoridades estatales y municipales tienen pleno poder de definir sus propias medidas para contener el avance de la enfermedad. Más en Infobae.

5. México pierde medio millón de empleos en abril por la crisis del coronavirus

La suspensión de actividades económicas en México por el coronavirus causo la perdida de 555.247 empleos formales en el país según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. En las dos últimas semanas de marzo se perdieron 350.000 trabajos.

Sin embargo, en los datos del IMSS, solo se tuvieron en cuenta a las personas que hacen aportaciones al seguro social y cabe recalcar que un 60% de la población económicamente activa del país, trabajan de manera informal.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que para finales de 2020 su administración emprenderá diversas acciones para crear dos millones de trabajos. Los datos completos en El País.