TOP 5: Noticias interesantes – 24 de mayo de 2020

Las noticias interesantes del día empiezan con el nacimiento de la hija de Larry Hernández y Kenia Ontiveros, la pequeña nació en excelente estado de salud en medio de la pandemia del COVID-19 que se vive a nivel mundial.

Además, Sofía Vergara presumió de su esbelta figura mientras disfruta del “Memorial Day Weekend” en la intimidad de su lujosa residencia en California. Mientras que Jennifer López finalmente habló del misterioso hombre que aparece en la reciente fotografía que subió a Instagram y se volvió viral, esto y mucho más es noticia hoy en las plataformas digitales.

Si quieres enterarte de estas y otras noticias interesantes del día con más detalles, sigue leyendo aquí:

1. Nace Dalett, la hija de Larry Hernández y Kenia Ontiveros

El cantante Larry Hernández anunció la sorpresiva noticia del nacimiento de su tercera hija en común con su esposa Kenia Ontiveros, la pequeña Dalett que nació durante la madrugada de este sábado 23 de mayo en el Hospital Cedars-Sinai Pediatrics de California.

“Buenos días amigos, para decirles que muchas gracias por preguntar cómo está mi esposa ya que seguimos en el hospital y gracias a Dios ya nació DALETT esta madrugada así que quería agradecer el cariño y que mi Dios los bendiga a todos y cada uno de USTEDES que tienen un buen deseo para mi familia de todo corazón GRACIAS”, aseguró Hernández a través de las historias de su cuenta oficial en Instagram.

Asimismo, la estrella publicó un video que mostraba a Ontiveros minutos antes de dar a luz y después del trabajo de parto con la pequeña Dalett Hernández Ontiveros en sus brazos. ¡Felicidades a esta talentosa pareja!

2. Sofía Vergara presume de su esbelta figura

La actriz colombiana Sofía Vergara colgó unas fotografías en su cuenta oficial en Instagram en donde se le puede ver disfrutando de un día de piscina en su lujosa mansión de California durante el “Memorial Day Weekend”.

La estrella de “Modern Family” mostró su esbelta figura a sus 47 años en un ceñido bañador enterizo de color turquesa y unas gafas de su más reciente colección con la compañía “Foster Grant”.

“Belleza colombiana”, “Esta colombiana me vuelve loco”, “Metas”, “Simplemente la mejor”, “Eres preciosa hasta la cuadrícula”, “Bella ella”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de Vergara.

3. ¿Quién es el misterioso hombre que aparece en la fotografía de Jennifer López?

En entrevista con Jimmy Fallon para su late show “The Tonight Show”, Jennifer López admitió que el hombre que aparece reflejado en su reciente autorretrato en Instagram era un hombre que estaba sosteniendo una videollamada de negocios con su prometido, el ex beisbolista Alex Rodríguez.

“Era un hombre de bienes raíces con el que Alex estaba en Zoom”, afirmó López a Fallon durante la conversación que sostuvieron recientemente para hablar sobre la fotografía que se volvió viral en las plataformas digitales.

La cantante continuó explicando que la fotografía fue en el garaje de la residencia en donde vive la cuarentena con su prometido Alex Rodríguez y sus hijos. Cuya área la han designado para hacer un gimnasio privado en casa en medio del confinamiento que se vive por la pandemia del Coronavirus.

4. George Clooney honra a los veteranos en concierto por el “Memorial Day”

People dio a conocer de manera exclusiva que George Clooney, Courteney Cox, Jimmy Kimmel, Gwyneth Paltrow, Chris Evans, Jennifer Garner y Zoë Saldana, son algunas de las celebridades que honraron a los veteranos de Estados Unidos con alentadores mensajes que serán transmitidos durante el concierto por “Memorial Day” que se emitirá por PBS hoy a las 7:00 PM, Hora del Este.

“Honramos a los hombres y mujeres que pagaron el máximo sacrificio en defensa de este país que tanto apreciamos”, afirmó Clooney en el mensaje que envió desde su residencia.

“Estamos con ustedes”, afirmaron las actrices Jennifer Garner y Zoë Saldana.

“Para todos ustedes, Capitán América y Capitán Marvel en la vida real, los tenemos en nuestros corazones”, manifestaron Gwyneth Paltrow y Chris Evans.

Mientras que Courteney Cox y Jimmy Kimmel mencionaron: “A todos los que alguna vez han usado el uniforme para nuestro país, a todos los hombres y mujeres que alguna vez han servido a nuestra nación.”

5. Jacqie Rivera responderá todas las preguntas sobre el nacimiento de su hijo Julián Joy

En horas de la tarde de este sábado 23 de mayo, Jacqie Rivera dio a conocer que realizará una transmisión completamente en vivo en Instagram el próximo lunes 25 de mayo a la 1:00 PM, Hora de California.

La transmisión de la hija de Jenni Rivera tiene como finalidad responder todas las preguntas sobre su reciente trabajo de parto con su hijo Julián Joy que nació el pasado 27 de abril de manera natural en su residencia en California.

“IG en vivo el lunes a la 1pm. Comenta todas tus preguntas sobre mi trabajo de parto y post-parto abajo. Soy tan bendecida de haber tenido un nacimiento en casa”, afirmó Jacqie a través de la publicación en su cuenta en Instagram.