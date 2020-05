¿La segunda vez es más emocionante? El histórico lanzamiento del SpaceX NASA está intentando despegar nuevamente este sábado. El lanzamiento está programado para la tarde de este 30 de mayo. Si la cuenta regresiva se cancela debido al clima, entonces se reprogramará para el domingo.

El lanzamiento está programado para el sábado a las 3:22 pm, hora del este en Florida.

Existe la posibilidad de que el lanzamiento se vuelva a suspender debido al clima, como ocurrió el miércoles. Si eso sucede, la próxima fecha para intentarlo es el domingo 31 de mayo a las 3 p.m, hora del este. Hasta el momento de esta publicación, aún no se había tomado una decisión con respecto al clima.

El conteo regresivo del lanzamiento se puede ver a continuación. Este temporizador de cuenta regresiva se basa en el tiempo publicado por la NASA que predice las 3:22 p.m. como la hora cero del lanzamiento. Si por alguna razón su navegador no le permite ver la cuenta regresiva a continuación, puede verla aquí.

CONTEO REGRESIVO

Estas son las horas del despegue según cada zona horaria:

3:22 p.m. Este

2:22 p.m. Central

1:22 p.m. Montaña

12:22 p.m. Pacífico

Para otras partes del mundo, puede ver una lista completa del tiempo de lanzamiento en diferentes lugares de todo el mundo aquí.

VideoVideo related to ¿a qué hora despegará hoy el spacex nasa?: mira aquí el live stream 2020-05-30T12:32:30-04:00

Este es el primer vuelo humano al espacio desde el Centro Espacial Kennedy en nueve años, compartió la NASA.

Este es también el paso final antes de que la NASA certifique al Crew Dragon para misiones de larga duración a la estación espacial. El Crew Dragon atracará en la Estación Espacial Internacional después del lanzamiento, con una fecha de regreso por decidir.

No decision on weather right now for Saturday’s test flight of @SpaceX’s #CrewDragon spacecraft. Will reassess in the morning. #LaunchAmerica

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 29, 2020