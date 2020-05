La esposa de Derek Chauvin le pide divorcio por el caso de George Floyd [Reportaje]

La esposa de Derek Chauvin, Kellie Chauvin, anunció en un comunicado público que busca el divorcio de su esposo. Derek Chauvin fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en conexión con la muerte de George Floyd después de que Chauvin fuera visto arrodillado sobre el cuello de Floyd poco antes de que Floyd muriera. El anuncio de Kellie Chauvin fue informado por una fuente de noticias local después de hablar con su abogado.

Esme Murphy, de WCCO-TV, dio la noticia en Twitter después de que el abogado de Kellie Chauvin publicara su declaración.

Kellie Chauvin,

Through her attorney wife of former Officer Derek Chauvin the former Minneapolis Police Officer charged with murdering #GeorgeFloyd released a statement saying she is devastated by Floyd’s death, sends condolences to his family and is divorcing her husband @wcco pic.twitter.com/A5n7bYgdbK

