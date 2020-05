Krispy Creme ofrece donuts gratis para graduados “Clase 2020”

Una nota dulce para paladear la amargura de no graduarse se ofrece esta semana por parte de Krispy Creme como muestra de apoyo a miles de estudiantes.

Krispy Kreme está regalando donas a los graduados de último año vestidos con sus togas y birretes para que el atuendo no se “pierda del todo”

Como reportó hoy CNN, Krispy Kreme se muestra solidario a la clausura de ceremonias y el cierre de escuelas por la propagación del coronavirus.

The Class of 2020 deserves the sweetest treat 🍩🎓 Celebrate them w/our 2020 Graduate Dozen for purchase NOW🎉

Send your fav senior a dozen today! 5/18 through 5/24 while supplies last each day. US Shops only. Via drive thru, pick up & delivery. All info->https://t.co/iounZM04LF pic.twitter.com/wcjvBwxI6T

— Krispy Kreme (@krispykreme) May 18, 2020