[Video] Nuevo acto racista: mujer blanca ataca a boricuas por oír música en español

Un hombre puertorriqueño dice que él y sus amigos fueron víctima de los ataques verbales de una mujer apodada en redes como “Karen”, en hechos ocurridos en un parque de Wisconsin.

Según denunciaron, la mujer les dijo: “Aquí hablamos inglés” y se enojó porque él y sus amigos estaban oyendo música en español. También les dijo que “Donald Trump les dice que “se vayan a su casa”, según el video, que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Ramón Luis Cancel, un cineasta independiente y ex anfitrión de hoteles, quien ahora vive en Baraboo, Wisconsin, publicó el video en su página de Facebook el 20 de mayo.

‘F*ck this music. It sucks. You’re in America.’ — This Trump supporter berated a Latinx family for playing music while barbecuing in a park pic.twitter.com/V4Sn7aFVaT

— NowThis (@nowthisnews) May 29, 2020