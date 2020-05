¿Junseok Chae fue asesinado?: autoridades creen que maestro desaparecido está muerto

Junseok Chae, un profesor que ha estado desaparecido desde finales de marzo, ahora se sospecha que fue víctima de un homicidio. Aunque una fuente de noticias local había informado desde el principio que se encontró el cuerpo de Chae, más tarde se modificó para indicar que no fue encontrado, pero se cree que fue víctima de homicidio. Una investigación está en curso.

Las autoridades están buscando evidencia en un vertedero relacionada con la desaparición del profesor.

12 News cambió su historia después de informar originalmente que los detectives locales dijeron que el cuerpo de Junseok Chae fue encontrado en el vertedero regional del noroeste en Surprise, Arizona, el miércoles 13 de mayo. La fuente de noticias dijo más tarde que su cuerpo no fue hallado, pero se estaba buscando.

Otras fuentes de noticias locales nunca confirmaron que se encontró un cuerpo, pero han dicho que las autoridades creen que el profesor fue asesinado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa le dijo a 12 News que la evidencia los llevó al vertedero, donde encontraron señales de posible juego sucio. Associated Press también informó que el profesor se presume muerto.

Los investigadores han dicho que fue víctima de un homicidio, pero no han publicado ninguna información adicional sobre lo que los llevó a esta conclusión, informó AZ Family. El vertedero está cerca de la 195th Avenue y Deer Valley Road, en Surprise, Arizona.

Search for missing ASU professor leads detectives to Surprise landfillDetectives say Junseok Chae went missing earlier this year and evidence of a crime was discovered in the Northwest Regional Landfill. 2020-05-14T05:05:00Z

Chae desapareció a principios de este año y su caso fue investigado por primera vez el 25 de marzo. Aún no se han compartido los detalles de cuándo desapareció exactamente y las circunstancias que rodearon su desaparición. Los investigadores dijeron que divulgar información adicional pondría el caso en riesgo, informó The Telegraph.

Chae es profesor de ingeniería eléctrica en el campus de Tempe de la Universidad Estatal de Arizona. Se unió a la facultad en 2005, y según su biografía de LinkedIn, estaba trabajando como Decano Asociado de Investigación en las Escuelas de Ingeniería Ira A. Fulton de ASU, cuando desapareció. Su biografía de LinkedIn señaló que tuvo el cargo durante casi tres años, después de unirse a ASU en 2005 como profesor.

Su biografía en el sitio web de ASU lo menciona como miembro de la facultad en el campus de Tempe en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Informática y Energética. Su experiencia incluye biosensores para tecnologías de punto de atención y sistemas de detección, detección remota y circuitos y sensores genéticos. Su biografía de ASU señala: “Sus áreas de interés son sensores y actuadores portátiles, sensores y sistemas inalámbricos biomédicos miniaturizados”.



El profesor tiene un doctorado de la Universidad de Michigan en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, señaló su biografía de LinkedIn.

Según ASU, recibió su licenciatura en ingeniería metalúrgica de la Universidad de Corea, en Seúl en 1998, su maestría en el 2000, de la Universidad de Michigan y su doctorado en el 2003. Era profesor asistente cuando se unió a ASU por primera vez en 2005 y fue decano asociado a partir de 2020.

Chae tuvo mucho éxito en su campo. Según su biografía de ASU, había publicado más de 150 artículos de revistas y conferencias, escribió un libro y tenía cuatro patentes estadounidenses. Recibió un premio de primer lugar en la Conferencia de automatización de diseño en 2001 y recibió un premio CAREER de la National Science Foundation por una matriz de sensores de proteínas MEMS.

Chae obtuvo una calificación de 3.9 sobre 5 en Calificar a mis profesores, y muchos estudiantes dijeron que era un excelente profesor y el 90% dijo que habrían tomado un curso con él nuevamente.

Un estudiante escribió: “Chae es el mejor profesor que he tenido de ASU hasta ahora y soy un estudiante de tercer año … Hace un gran trabajo, primero explicando un tema que te dice que no te preocupes por escribir nada y solo escuchemos y luego lo explica. Además en un ejemplo real. Recomiendo encarecidamente a Chae”.

Otro estudiante escribió en enero de 2019: “Él siempre es muy servicial … De todas mis clases, esta me gustó más … Muy buen maestro”.