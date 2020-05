Condenan a Jonathan Grieves-Smith por abusos sexuales a joven desde que tenía 5 años

El director de orquestas sinfónicas de clase mundial Jonathan Grieves-Smith, de 57 años, ha sido condenado a 24 años de prisión por horrendos crímenes sexuales. Un tribunal escuchó que la víctima había sufrido abusos a manos de Grieves-Smith, nacido en Gran Bretaña, desde que tenía cinco años.

Grieves-Smith fue sentenciado el 19 de mayo luego de ser condenado en marzo por 16 cargos de delitos sexuales, incluyendo violación, sodomí, agresión indecente e indecencia grave, que datan de fines de los 80′ y principios de los 90′.

Su abuso “proyectó una sombra terrible” sobre la realidad de su víctima y la condujo a una “espiral de desesperación”, aseguró el tribunal.

We can unveil Jonathan Grieves-Smith, Artistic Director of Hallelujah Junction and Hamer Singers as the latest Virtuoso to join #TeamOnV. pic.twitter.com/6zeqpgEkqQ — OnlineVirtuoso (@Online_Virtuoso) October 10, 2017

El Sydney Morning Herald informó que la víctima testificó que los crímenes de Grieves-Smith habían “arrojado una sombra terrible sobre (su) realidad” y la mantenían “en una jaula de autodestrucción”.

“La vida que tuve que sobrevivir mientras crecía en silencio no era feliz, no me sentía como otros niños. Me sentí sucia y tuve que guardar secretos. Espero que Grieves-Smith nunca tenga la oportunidad de lastimar o arruinar la vida de otros niños que confían y sus familias a través de sus formas manipuladoras y malvadas”, dijo la víctima del director de orquesta.

La sentencia contra Grieves-Smith se dio en la corte Hove Crown en Inglaterra, y allí el juez Paul Tain se manifestó.

Abusos sexuales a menores: una cifra escalofrianteEl abuso sexual infantil, un tipo de maltrato que sucede en todos los niveles sociales y en todas las partes del mundo, es una dura realidad y un problema mucho más amplio de lo que se considera. Se estima que una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños los sufre antes de cumplir los 17 años. Leer mas: http://actualidad.rt.com/issue_19695.html http://actualidad.rt.com/mas/envivo 2011-01-24T14:19:09Z

“Mientras muchas personas hablan muy bien de usted… la experiencia en estos tribunales es que muchas personas de carácter aparentemente bueno albergan secretos de los que sus familiares y amigos no son conciente. Para cualquiera que se deje engañar por sus afirmaciones de que usted es realmente inocente, podrían estar equivocados”, dijo el jurista.



El juez afirmó que los “ataques, acicalamientos, amenazas y chantajes” de Grieves-Smith habían llevado a la víctima “a una espiral de desesperación”.

Despedido de su trabajo cuando salieron a la luz las acusaciones, el músico continuó trabajando con orquestas de todo el mundo.

Grieves-Smith actuó en la realización de publicaciones en todo el mundo, incluidos el Reino Unido, Europa, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Algunas de las orquestas para las que trabajó incluyeron la Academia de San Martín en los Campos, los Cantantes de la BBC y los Jugadores Mozart de Londres.

Uno de cada cinco menores sufre algún tipo de abuso sexual en España 2018-06-08T14:05:07Z

Grieves-Smith había estado viviendo en Melbourne, Australia, desde 1998. Según el Sydney Morning Herald, su empleo se cortó con el Trinity College en Australia cuando el director y ex profesor Ken Hinchcliff se enteró de los cargos en su contra en 2015. A pesar de esto, Grieves-Smith continuó actuando en todo el país.

El sujeto fue extraditado al Reino Unido en julio de 2019, después de que se emitió una orden de arresto en el Tribunal de Magistrados de Brighton. Cumplirá su condena de prisión en Gran Bretaña.



La detective Constable Lisa Wells, de la Unidad de Investigación de Protección de East Sussex, dijo que la evidencia de la víctima había ayudado a garantizar la condena de Grieves-Smith después de haber luchado con su secreto durante más de 20 años.

“Ella ha sufrido el trauma y la angustia de lo que le sucedió, en secreto, y no fue sino hasta después de más de 20 años que se sintió lo suficientemente fuerte como para volver a ponerse en contacto y compartir sus experiencias con nosotros”, dijo la oficial.

La Orquesta Sinfónica de Melbourne en Australia emitió un comunicado después de la condena, alegando que estaban “conmocionados al enterarse de acusaciones históricas de abuso sexual” contra Grieves-Smith.



La declaración dijo que la MSO se había puesto en contacto con ex miembros del coro y grupos conocidos por haber trabajado con Grieves-Smith, ofreciéndole asistencia, pero hasta este momento no había recibido ninguna queja de mala conducta.

¡Aumentan los casos de abuso sexual infantil en Estados Unidos! | Noticias con Yuriria Sierra¡Aumentan los casos de abuso sexual infantil en #EstadosUnidos! Se registran 262 casos cometidos por miembros de la Iglesia Católica Visita nuestro sitio Web: http://bit.ly/2nT2Wz5 Mantente siempre informado con las noticias sobre los acontecimientos más importantes a nivel nacional e internacional. Síguenos en nuestras redes Facebook: http://bit.ly/2oJSuhz Twitter: @ImagenTVMex Visita nuestro sitio Web: http://bit.ly/2nT2Wz5 Mantente siempre informado con las noticias sobre los acontecimientos más importantes a nivel nacional e internacional. Síguenos en nuestras redes Facebook: http://bit.ly/2oJSuhz Twitter: @ImagenTVMex 2019-08-14T19:50:51Z

La directora gerente de MSO, Sophie Galaise, dijo que “ofreció la más sincera simpatía de la Orquesta a la víctima y su familia”.

Esta es la versión original de Heavy.com.