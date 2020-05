¿Qué pasó con el esposo de Lorena Bobbit tras reconstrucción de su pene?: ¿le funciona bien?

En 1993, Lorena Bobbitt le cortó el pene a su entonces esposo, John Wayne Bobbitt, huyó de la escena y luego arrojó el apéndice cortado por la ventana de su automóvil. La mujer fue juzgada por el delito de heridas maliciosas, pero fue absuelta por el jurado.

En su defensa, la mujer alegó que años de violaciones y abuso conyugal le dieron un “impulso irresistible” de atacar a su esposo, según la cobertura del juicio del New York Times.

John Bobbitt también fue absuelto en un juicio por presunto abuso sexual, aunque ese juicio solo abordaba los cinco días inmediatamente anteriores a la mutilación.

A la luz de la nueva película de Lifetime “I Was Lorena Bobbitt”, en la que Lorena se desempeña como productora ejecutiva y narradora, es posible que muchos se pregunten qué sucedió con el pene del esposo de la mujer después de que se lo cortara. Esto es lo que los médicos que realizaron su cirugía tuvieron que decir al respecto.

La noche de junio de 1993 cuando ocurrió el hecho, el doctor James Sehn, urólogo del Hospital Prince William en Manassas, Virginia, fue despertado en medio de la noche por una llamada sobre la emergencia de Bobbitt. A Sehn le dijeron “que habían amputado un pene y que faltaba el órgano”, según recordó a 20/20 en una entrevista de 2019.

El otro cirujano de Bobbitt, el Dr. David Berman, le dijo a ABC News que el médico de la sala de emergencias no entendió de dónde venía la sangre hasta que Bobbitt dejó caer la sábana que sostenía a su alrededor.

“Fue una especie de experiencia extracorporal”, dijo Sehn sobre la primera vez que vio la lesión. “Realmente te deja son aliento ver este tipo de desfiguración”.

Sehn también dijo que Bobbitt estaba “sorprendentemente tranquilo, como si ni siquiera entendiera el alcance de esta lesión y cuáles serían sus implicaciones”.



Cuando Lorena Bobbitt huyó de la escena y arrojó el pene cortado de su automóvil, fue a la casa de su amiga Janna Bisutti y le dijo histéricamente lo que había hecho. Bisutti pudo averiguar aproximadamente dónde Lorena había arrojado el apéndice cortado y llamó a la policía. Más tarde lo encontraron en un campo.

“Vinieron aquí sin saber realmente cuánto tiempo tenían, y miraron este campo y pensaron: ‘No hay forma de que lo encontremos’, y lo hicieron, en unos minutos”, dijo el oficial de policía del condado Prince William, Kim Chinn, en diálogo con ABC News.

Los oficiales llevaron el pene cortado a un 7-Eleven cercano donde lo pusieron en hielo para preservarlo lo mejor que pudieron antes de llevarlo al hospital.



El Dr. Berman le dijo a ABC News que el enfoque principal de la cirugía era reconectar las arterias, las venas y los nervios para que el pene tuviera sensación y flujo sanguíneo. Lo comparó con volver a colocar un dedo ya que nunca antes había hecho una nueva fijación de pene.

“Nunca había visto un replazamiento de pene”, dijo a 20/20. “Son extremadamente raros … pero había hecho muchas microcirugías. Puse muchos dedos, y … era solo que esta aplicación en particular era diferente”, dijo Berman.

Bobbitt estuvo en el hospital durante tres semanas después de la cirugía. Pudo tener una erección después de dos semanas de recuperación.



En el 2019, Berman dijo que todavía era “el caso más interesante y dramático que he hecho en mi vida”.

“Realmente sorprendió la imaginación de muchas personas con lo que se podía hacer”, manifestó el cirujano.

“I Was Lorena Bobbitt” se estrenó el lunes 25 de mayo a las 8 p.m. ET / PT en Lifetime y se retransmitirá este martes 26 de mayo a la medianoche, el 31 de mayo a las 10 p.m., el 1 de junio a las 2 a.m. y el 6 de junio a las 6 p.m.

Esta es la versión original de Heavy.com.