Jerry Brown: Capitán de bomberos de Oklahoma acusado de atracos a bancos

El 18 de mayo, el capitán del Departamento de Bomberos de Tulsa, Jerry Brown, fue puesto bajo custodia policial por cargos relacionados con un robo a un banco el 12 de marzo, en Skiatook, Oklahoma.

El jefe de policía de Sperry, Justin Burch, dijo a Heavy que Brown también será acusado el martes en un segundo robo a un banco que tuvo lugar el 7 de mayo en el Exchange Bank en Sperry, Oklahoma.

Esto es lo que necesita saber:

La policía dice que Brown robó y ocultó propiedades por valor de $57,000

Según KJRH , la policía de Skiatook acusó a Brown de robo bancario y de ocultar a sabiendas propiedad robada por un valor estimado de $57,000. La policía de Tulsa detuvo a Brown en una instalación del departamento de bomberos antes de que el departamento de policía de Skiatook lo detuviera el lunes por la noche acusado del robo del 12 de marzo. El departamento planea transportar a Brown al condado de Osage el martes por la mañana.

Burch dijo que Brown será acusado del robo en Sperry hoy. El FBI puede presentar cargos federales en los próximos días, informó KJRH.

Según WSOC-TV, la policía de Skiatook comenzó investigando a Brown después de recibir “varias llamadas telefónicas de personas en Skiatook sobre actividades comerciales en las que estaba involucrado”. El FBI se involucró poco después. Las autoridades creen que Brown trabajó solo, según KJRH.

Brown se unió al Departamento de Bomberos de Tulsa en 2002 y trabajó para la ciudad durante 17 años. En un comunicado, un portavoz del departamento de bomberos confirmó el arresto de Brown y agregó:

El Departamento de Bomberos de Tulsa toma muy en serio las acusaciones de este tipo y está totalmente comprometido a trabajar con las fuerzas del orden mientras continúan investigando este asunto. El Departamento de Bomberos de Tulsa tiene en alta estima nuestra responsabilidad con los ciudadanos de Tulsa. Nos esforzamos continuamente por ofrecer los mejores servicios de seguridad de vida, estabilización de incidentes y conservación de propiedades en la comunidad de Tulsa. Esperamos que nuestros empleados actúen de una manera que se base continuamente en la confianza pública que hemos trabajado tan duro para obtener.

Brown será puesto en licencia administrativa hasta que se resuelva el asunto.

La policía de Oklahoma publicó fotos del sospechoso luego de los robos

En una fotografía de la escena publicada por

el Departamento de Policía de Skiatook después del primer robo, un hombre grande vestido con una chaqueta negra con capucha, pantalones color canela, guantes, gafas de sol y una máscara de esquí lleva una bolsa negra al Banco del Capitolio de Oklahoma en Skiatook. La policía describió al sospechoso como de 6 a 6 pies y 2 pulgadas de alto y de 200 a 250 libras. El vehículo sospechoso fue descrito como una “camioneta Chevy o GMC 2 de color plateado de principios a mediados de la década de 2000”. La descripción, que se publicó en Facebook, alentó a los espectadores a ponerse en contacto si tenían alguna información.



Casi dos meses después, el Departamento de Policía de Sperry denunció su propio robo a un banco. El departamento publicó fotos en Facebook que muestran a un hombre grande con una camisa oscura, pantalones color canela, máscara de esquí y gorra de béisbol con una bolsa negra. La policía también publicó una foto del vehículo del sospechoso, que parece ser un SUV plateado de 4 puertas con vidrios polarizados.



La publicación no sugiere que el robo haya sido llevado a cabo por el mismo sospechoso involucrado en el robo de Skiatook dos meses antes. Cada uno de los robos tuvo lugar entre las 8 a.m. y las 10 a.m.

