[VIDEO]: Jennifer empuña cuchillo para bloquear rateros en Target desde su silla de ruedas

Una mujer en silla de ruedas intenta detener a los saqueadores en Target durante las protestas en Minneapolis, Minnesota.



Tras la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió tras ser inmovilizado por el oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin, se llevó a cabo una protesta contra la brutalidad policial en las calles de la ciudad. Para la segunda noche, lo que comenzó como una vigilia pacífica se convirtió en una escena de terror y violencia.



En medio de la violencia, una mujer llamada Jennifer empuñaba un cuchillo mientras maniobraba una silla de ruedas motorizada en un intento de impedir que los saqueadores abandonaran una tienda Target en Minneapolis, según videos publicados en Twitter ‪el miércoles por la noche‬.



En uno de los videos, la mujer es rociada con un extintor de incendios, y se puede escuchar una voz diciendo: “Jennifer, ¿es suficiente?” y “Jennifer, ¿hay algo que pueda hacer por ti, por favor?”, pero ella sostuvo su terreno.





Otro video mostraba a Jennifer, que llevaba una camisa que decía “Better Together”, siendo violentamente golpeada en la cabeza por un saqueador en Target. Después, Jennifer dijo que estaba “protestando pacíficamente” y “tratando de bloquear el camino, así que no podían irse con carretas de cosas”.



Jennifer acting like she just fought in the Battle of Gettysburg 😂😂😂pic.twitter.com/mrjoJd32B8 — Control….What You Can Control (@IamKing_RL) May 28, 2020





“Me atacaron… desde el frente y la espalda”, continuó Jennifer. “Me golpearon en la boca, en la cabeza, me dieron un puñetazo en la cabeza varias veces. Me agarraron por detrás. … Me robaron las llaves. Me robaron todo lo que pudieron. Me machacaron en la cara. Me cubrieron con cosas de extintores. Ya he visto los EMT y me dijeron que me fuera a casa”.

Okay fuck it I’m moving out of Minnesota fuck it I’m threw !!#Minneapolis pic.twitter.com/boyGwzJrIa — Kaecia Williams (@PoeticKaee) May 28, 2020





Antes de entrar en la tienda Target, Jennifer fue capturada en la cámara tratando de agarrar el carro de un saqueador antes de ser empujada físicamente.

jennifer really had it coming pic.twitter.com/9KZyvCg2qC — 🧝🏽☆彡 (@gwapkitty) May 28, 2020





Después, se compartió otro video en Twitter donde se puede escuchar a una persona diciendo a Jennifer: “Lo siento mucho, señora. ¿Podemos sacarte de la calle? … ¿Podemos mover tu silla?”

Jennifer still out trying to be a hero battered and bruised pic.twitter.com/AmejhhHcHP — Maliik Obee (@MaliikObee) May 28, 2020





Jennifer se negó. Ella dijo: “Estoy tratando de bloquear el tráfico para que no vayan por ese camino”, dijo. “He estado involucrado con la policía antes. Estamos bien.”



Video mostró a Jennifer saliendo de su silla de ruedas y caminando

This JENNIFER IS THAT ENOUGH lady grabbed a knife, hopped on an electric wheelchair, and drove prepared to lay her life down for her local target The weirdest part is….she can walk just fine?!? 😂😂😂 pic.twitter.com/PseZgIbBCB — Daniel Bostic (@debostic) May 28, 2020





Un video de Snapchat compartido en Twitter ‪el miércoles por la noche‬ mostraba a Jennifer levantándose de su silla de ruedas y caminando.



The fact that this Jennifer later on puts the blame on them and says they were hurting her WHEN SHE WAS THE ONE WHO HAD A KNIFE AND WAS STABBING PEOPLE. THIS IS ANOTHER EXAMPLE OF WHITE FOLKS PUTTING THE BLAME ON THEM pic.twitter.com/7JvkplQlHC — 𝒶𝓁𝑒𝓍𝒶ッ⁷ (@lonelyalexaa) May 28, 2020





“Jennifer” comenzó a hacer tendencias a nivel nacional en Twitter después de que los polémicos videos de ella se hicieran virales en las redes sociales.



Las protestas celebradas en Minneapolis se volvieron fatales ‪el miércoles por la noche‬

LATEST: AutoZone in Minneapolis set ablaze by rioters; several other stores looted as police stand down pic.twitter.com/E4h8vH90hI — Breaking911 (@Breaking911) May 28, 2020





‪El miércoles por la noche, los saqueadores también chocan contra un Cub Foods, un Dollar Tree y una tienda Auto Zone. Más tarde en la noche, un incendio estalló en la tienda de autopartes y los equipos de bomberos de la ciudad se apresuraron a controlarlo. El fuego finalmente se extendió a varios edificios en la manzana.‬







El gobernador de Minnesota Tim Walz tuiteó a última hora ‪de la noche‬ del miércoles: “La situación cerca de Lake Street e Hiawatha en Minneapolis se ha convertido en una situación extremadamente peligrosa. Por la seguridad de todos, por favor abandonen el área y permitan que los bomberos y paramédicos puedan llegar a la escena”.



La policía también está investigando un homicidio que tuvo lugar fuera de una casa de empeños, según libor Jany, reportera de Minneapolis Star Tribune.

