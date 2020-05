Horarios y menús de Applebee’s para Memorial Day 2020: ¿Hay uno abierto cerca de mí?

Applebee’s continúa prestando servicios a sus clientes en la mayoría de sus ubicaciones, incluso en el Día de los Caídos, aunque el restaurante de su vecindario puede verse un poco diferente durante la pandemia de coronavirus.

La mayoría de las tiendas Applebee’sestán abiertas de 11:30 a.m. a 9 p.m. el lunes 25 de mayo de 2020 o Memorial Day. Las ofertas específicas en Applebee’s cerca de usted variarán según los mandatos de su estado para mitigar la propagación de COVID-19. Vea su tienda local aquí y el mensaje de Applebee’s a los clientes aquí.

Esto es lo que necesita saber:

As we begin to welcome guests back into our dining rooms, you’ll notice we’ve made a few changes to make sure everyone stays safe. Learn more about our safety-first experience at Applebee’s. https://t.co/MJZn4vKZaQ pic.twitter.com/TN8vmrd5k5

Applebee’s, como todos los otros restaurantes y negocios, debe cumplir con los mandatos específicos de la ubicación durante la pandemia de coronavirus. El presidente de Applebee, John Cywinski, anunció que algunos restaurantes reabrirían sus opciones para cenar el 1 de mayo. Puede leer su mensaje completo aquí.

“Sabemos lo importante que es para usted la seguridad de nuestros restaurantes. También es importante para nosotros. Les puedo asegurar que tenemos una mentalidad de seguridad primero en nuestros preparativos mientras preparamos a nuestros equipos y restaurantes para brindarles un escape bienvenido de su tiempo en casa”, dijo su declaración. “Hemos trabajado duro considerando cada detalle de su visita desde el momento en que conduce a nuestros estacionamientos hasta el momento en que le agradecemos por visitarnos. Nuestras decisiones serán reflexivas e intencionales. Como puedes imaginar, se verá un poco diferente. No será como siempre. Y puede que no se vea igual en cada restaurante, ya que cada uno de nuestros franquiciados seguirá los mandatos locales y estatales. Pero protegerlo a usted y a los miembros del equipo es nuestra principal prioridad. Esta es una situación en evolución, y personalmente agradezco su paciencia y comprensión a medida que nuestros restaurantes avanzan hacia el servicio completo nuevamente”.

El mensaje continúa diciendo que los restaurantes están siguiendo estrictas pautas de limpieza y saneamiento y que los empleados usarán revestimientos faciales. Se ofrecerá un menú limitado y se imprimirá en un formato desechable de un solo uso. Se establecerán comedores para garantizar el distanciamiento social.

El menú de Applebee’s incluye todos los favoritos, más órdenes de entrega

Support the restaurant industry and our Applebee's teams by participating TODAY in #TheGreatAmericanTakeout. Order your favorites for Applebee’s Delivery or To Go. We are open and ready to serve our neighborhoods throughout America. pic.twitter.com/L8PIMZMLny

— Applebee's Grill + Bar (@Applebees) May 19, 2020