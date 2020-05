TOP 5: Noticias interesantes – 31 de mayo de 2020

View this post on Instagram

Desde 2011, la #NASA no había lanzado misiones al espacio. Hoy lo ha hecho en colaboración con Space X, una compañía que se encargó de buscar al diseñador detrás de los trajes espaciales…. y así fue como José Fernández se convirtió en el nombre con el que el diseño mexicano, conquistó el espacio. #launchamerica🚀 más en stories | Mexican costume designer #josefernandez designed the Space X suits as well as for several movies. More in stories. 🚀 @voguemexico