Se reportan fuertes terremotos en Puerto Rico y Grecia. ¿Hay daños?

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un fuerte temblor de magnitud 5.5 sacudió este sábado la costa sur de Puerto Rico a las 7:13 AM, hora local, causando fuertes daños en la ciudad de Ponce. Al movimiento telúrico le siguieron dos réplicas de 4.9 y 4.6, respectivamente. Hasta el momento no se ha emitido advertencia de tsunami.

El temblor se sintió en varios municipios, incluyendo Guánica y Guayanilla, quienes a principios de este año, en enero, se vieron fuertemente afectados por un terremoto de magnitud 6.4. Con la excepción de Ponce, los municipios en el area no han reportado daños severos.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, notificó por Instagram que ya estaban activando las unidades necesarias para brindar ayuda a los habitantes y asegurar la seguridad y función de varias estructuras como las represas y la red eléctrica.

La alcaldesa de Ponce, María Meléndez, dijo a través de un tuit que su equipo se econtraba evaluando los daños.

El equipo voluntario, Puerto Rico Responders Inc., tuiteó las siguientes imágenes de los daños:

En Grecia también se reporto un temblor de magnitud 6.5 este sábado

El centro sismológico mediterráneo europeo reportó un fuerte temblor de 6.5 al sur de la isla griega Crete el sábado a las 2 PM, hora local. Unos 40 minutos después se registro una réplica de 5.2. El movimiento se sintió en la ciudad de Heraclión y Lasithi y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Por el momento, se desconoce si hay daños o si se ha emitido una advertencia de tsunami.

Según un informe de Bloomberg, aunque Grecia se encuentra en una zona muy activa, experimenta cientos de terremotos cada año y este último haya sido más fuerte que la mayoría, el terremoto este sábado “tuvo lugar relativamente lejos de las zonas pobladas”. Aun así, se conoce que el país no es ningún extraño a los fuertes temblores.

En noviembre de 2019 un potente terremoto submarino de 6.0 en la escala Richter sacudió a la isla de Crete y se sintió en Grecia continental, incluyendo la capital de Atenas. El temblor provocó que varias personas salieran corriendo a las calles, pero según los medios locales, no hubo informes de ningún daño o lesión.

En julio de 2019 un poderoso temblor de magnitud 5.1 estremeció a la ciudad de Atenas a las 2 PM, hora local. No se reportaron heridas serias o casualidades pero colapsaron dos edificios, reportó BBC News.https://www.bbc.com/news/world-europe-49047793. Según el informe, el terremoto es el primero en golpear la capital griega desde septiembre de 1999 y los expertos dicen que estaba muy cerca del mismo epicentro, en el monte Parnitha.

Estos videos muestran los daños y la intensidad del terremoto:

