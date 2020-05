Fallas de las represas en Michigan podría inundarse hasta nueve pies

La gobernadora Gretchen Whitmer pide a miles de residentes de Michigan evacuar este 20 de mayo. Tras la falla de las represas de Edenville y Sanford. Se espera hasta nueve pies de agua.

“En las próximas 12-15 horas, el centro de Midland podría estar bajo aproximadamente nueve pies de agua”, dijo durante una rueda de prensa .

Un Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de inundación en el río Tittabawassee del condado de Midland, hasta el 22 de mayo a las 5:36 p.m.

La represa de Edenville retiene el río Tittabawassee , que la ciudad espera que el agua llegue hasta los 30.6 pies a las 2 de la madrugada del 20 de mayo. Otro río, el río Rifle, también alcanzó su mayor etapa de inundación, el informa del Servicio Meteorológico Nacional .

Alrededor de las 8:53 p.m. hora del Este, el Midland County Alert Center anunció que el Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) ha sido activado. Whitmer tuiteó que también emitiría una declaración de emergencia.

En un conferencia, Whitmer dijo que la Ciudad de Midland y Village of Sanford había sido evacuado y el Tittabawassee , Thomas y Saginaw Townships estaban en proceso de ser evacuados. “Todavía necesitamos a miles de personas para tomar esta acción”, dijo, pidiendo a las personas a quedarse con un amigo, pariente o en uno de los refugios.

URGENT ALERT: Midland County 911 reporting the Sanford Dam is in imminent danger of collapse. All residents along the lake and river need to evacuate immediately.

— Mid-Michigan NOW (@midmichigannow) May 19, 2020