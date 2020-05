Joven asesina a puñaladas a mujer que conoció en TINDER: ¿por qué Ethan Hunsaker la mató?

Ethan Hunsaker, un hombre de 24 años de Layton, Utah, está acusado de apuñalar a muerte a una mujer en una cita pautada a través de la red de encuentros Tinder, en lo que la policía describió como un ataque no provocado.

El motivo del asesinato sigue sin estar claro. Los registros de arrestos describieron detalles horribles, diciendo que Hunsaker está acusado de haber “visto a la víctima desangrarse durante aproximadamente 10 minutos antes de llamar al 911 para entregarse”, informó KUTV.

Según un comunicado de prensa del departamento de policía de Layton, Utah, el 24 de mayo de 2020, a las 3:19 a.m., el despacho de policía de Layton recibió una llamada al 911 de Ethan Hunsaker, un hombre de 24 años. Hunsaker informó haber matado a una persona dentro de su residencia cerca de 1300 N. Reid Avenue, escribió la policía.

Los oficiales respondieron a la dirección y se pusieron en contacto con Hunsaker. Localizaron a una mujer “acostada en el piso de la casa, que había sufrido múltiples puñaladas en el torso”, dijo el comunicado de prensa. “A pesar de los esfuerzos por revivir a la víctima, fue declarada muerta en la escena. Hunsaker cooperó con las fuerzas del orden y fue detenido sin incidentes”.

Layton man arrested for allegedly murdering Tinder dateLayton Police say they received a call just after 3 a.m. on Sunday from 24-year-old Ethan Hunsaker, who reported he had killed someone in his residence. 2020-05-25T04:55:38Z

KUTV obtuvo registros de arrestos que mostraban que la casa de Hunsaker carecía de muebles y que Hunsaker está acusado de tener “relaciones íntimas” con la mujer antes de despertarse y atacarla. Utilizó una “navaja de bolsillo con resorte” de la cocina, arrodillándose sobre la mujer y apuñalándola, según la estación de televisión.

“Ethan declaró que apuñaló (a la mujer) más de cinco veces, pero no más de 10 veces. Ethan declaró que vio (a la mujer) sangrar tras las puñaladas. (La mujer) quedó acostada boca abajo donde murió en el dormitorio”, citó la declaración jurada de la policía dada por Deseret News.

La víctima y Hunsaker recién se conocían, dicen las autoridades. Según la policía, Hunsaker informó “haber conocido a la víctima femenina en Tinder, una aplicación de citas, en las últimas horas de la noche del 23 de mayo”.



“Ethan no sabía su apellido. Ethan comenzó a comunicarse con la víctima en una solicitud de Tinder a partir de las 9 p.m., el sábado. Ethan recogió a la víctima en su casa. Los dos fueron a un bar local en Layton City para tomar algunas bebidas alcohólicas”, dijo la declaración jurada de la policía, según Gephardt Daily.

La policía dijo que todavía estaban investigando el motivo, pero agregaron que el ataque “parece no haber sido provocado”. El nombre de la víctima no ha sido revelado, pero fue descrita como una mujer de 25 años.



Hunsaker fue ingresado en la cárcel del condado de Davis por un cargo de asesinato, un delito grave de primer grado, según la policía. Los registros de la cárcel muestran que está detenido sin derecho a fianza. La estación de televisión informó que le dijo a la policía que supo el nombre de la víctima a través de Tinder.



La estación de televisión agregó que la pareja se conocía desde hacía menos de 24 horas y comenzó la noche alrededor de las 9 p.m. con bebidas en un bar local. Luego se dirigieron a la casa de Hunsaker, según KUTV.

TINDER DATE MURDER – Ethan Hunsaker, 24, is held in Davis County Jail on one count of murder

– @laytonpolice say he admitted to stabbing woman he met on Tinder last night

– Happened at a home near 1300 Reid Ave LINK: https://t.co/pfIlkZi0qw@KUTV2News

📸 @nictnaylor pic.twitter.com/xPL3l6DYRF — Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) May 24, 2020

La estación dijo que Hunsaker describió haber asfixiado a la mujer antes de apuñalarla “lo más fuerte que pudo por un minuto”. Cuando llamó al 911, Hunsaker está acusado de decir a la línea de emergencias que “acababa de matar a alguien”, según Gephardt Daily. “Ethan declaró que no conocía a la persona que acababa de matar, pero que había conocido a la víctima en una aplicación de citas llamada Tinder”.



El informe de KUTV agregó que Hunsaker les dijo a los oficiales que fue “diagnosticado con enfermedades de salud mental” y que tenía pensamientos homicidas y suicidas.

Él está tomando medicamentos recetados. El informe no especificó las enfermedades.



#Breaking: @laytonpolice suspect a 25yo woman was murdered by a man she met on @Tinder. Suspect Ethan Hunsaker called 911 around 3 a.m. Scene remains active in area of 1300 N Reid Ave. Suspect is in custody. @KSL5TV pic.twitter.com/qjyboqM7Eo — Garna Mejia KSL (@GarnaMejiaKSL) May 24, 2020

Hunsaker le dijo al 911 que quería que los oficiales lo mataran, según Gephardt Daily.

Deseret News informó que Hunsaker le dijo a la policía que se despertó “con la mujer acostada en su brazo” mientras la abrazaba y luego la atacó. La mujer trató de defenderse en vano.

Esta es la versión original de Heavy.com.