Escorpio – Horóscopo del 19 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Acompaña a tu familia, se más empático y compasivo con ellos, eso no te cuesta mucho, así como eres con tus amigos también puedes serlo con tu familia.

Dinero:

Puedes recibir una oferta laboral y estás tentado a dejar lo que ahora tienes, debes ser muy cuidadoso y hacer las preguntas necesarias para tomar una buena decisión.

Salud:

Te sientes muy bien, con la energía suficiente para hacer lo que requieres, sigue con tus horarios y cuidándote como hasta ahora, ya ves los frutos a tu disposición para hacer lo que más te conviene.

Consejo:

Hacerle caso a tu intuición es lo mejor que puedes hacer en estos momentos, si deseas hacer transformaciones pueden mostrarte que hay personas que ya no te aportan nada.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Inicio, apropiado para comienzos suaves y no tan importantes.

Trabajo:

Es de vital importancia que hagas un cronograma con tus actividades del día, estás perdiendo mucho tiempo pensando que hacer primero. Ordena tu mente y todo se ordenará a tu alrededor. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Una meditación antes de dormir te ayudará a conciliar el sueño, practícalo cada noche y te sorprenderás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

El elemento del día promueve la comunicación, excelente espacio para que te desahogues con tu pareja o tus familiares. Serán escuchado/a.

Dinero:

Aléjate de todo lo que te cause desconfianza, una situación o una persona. No inviertas tu dinero en algo que no te da seguridad. Primero tú, ante todo.

Consejo: Es un momento especial para compartir el género masculino. Inténtalo y llénate de sabiduría, paz y felicidad.