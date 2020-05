Escorpio – Horóscopo del 15 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Eres dedicado y te gusta que en tu familia todos estén muy bien, aunque sientas que no valoran tus esfuerzos y que algunas veces se pasan al exigir tanto de ti, pon los límites para que no te sientas agredido.

Dinero:

Armoniza tu vida con tu familia, el merecimiento comienza por casa, si no hay desequilibrio en el dar y recibir, tu prosperidad no avanza. Debes escoger qué heredar de tu linaje, no solo en lo material sino en la forma en la que manejas tus finanzas.

Salud:

Descansa y relaja tu cuerpo de tantas cargas mentales, se solidario contigo y cuida tu ser interno, ese nadie lo ve sin embargo es el más valioso, busca proteger tu esencia y hacerla tu guía.

Consejo:

Confiar no es entregarte por completo a alguien, la confianza comienza contigo, los miedos son falta de confianza, analiza tus miedos y comienza a desapegarte de ellos, así recobras la confianza en ti y luego en los demás.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Remover, consolidar tu conexión con el universo es el plan más indicado para hoy.

Trabajo:

Ordenar tu espacio hará que tu mente se ordene, el día tiene tendencia a que documentos importantes se extravíen, haciendo que pierdas tiempo valioso. Para evitarlo, mantén organizado el lugar donde trabajas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Puedes aprovechar el día para hacer alguna actividad espiritual, a veces necesitas esa unión con lo místico para poder aclarar varias cosas de tu mente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Intenta no hacer alguna actividad o tomar decisiones importantes con tu sexo opuesto, es posible que no haya coordinación en las ideas y se generen algunos malentendidos.

Dinero:

Es recomendable no intervenir en ningún movimiento financiero, evita juegos al azar o situaciones donde no tengas el control, es posible que pierdas algo de dinero innecesariamente.

Consejo: “La relación espiritual es mucho más preciada que la física. La relación física sin la espiritual es como el cuerpo sin alma” -Mahatma Gandhi.