Erin Bromage se vuelve viral por sus consejos contra el coronavirus: ¿qué advierte el doctor?

La publicación de blog de un profesor de enfermedades infecciosas que compiló una ciencia fácil de entender sobre dónde y cómo se propaga el coronavirus, se ha vuelto viral, con más de 8 millones de visitas desde que se publicó hace 6 días.

El profesor Erin Bromage de la Universidad de Massachusetts Dartmouth, escribió una publicación en el blog llamado “Los riesgos, conócelos, evítalos”. Allí, la maestra informa sobre cómo sopesar los riesgos en medio de la reapertura de negocios y otros lugares donde las personas se congregan, a medida que los líderes estatales intentan salvar la economía durante una crisis de salud pública en curso.

El doctor Bromage reunió información sobre varios estudios de coronavirus y su propia comprensión de las enfermedades infecciosas, pero dice que no es un experto.

“No me considero un experto en este virus o epidemiología y confío en los increíbles científicos que publican y discuten su trabajo para el material y el contenido de datos de mis publicaciones. Estos científicos son las verdaderas estrellas de rock de la respuesta al COVID-19. Simplemente disfruto poder traducir sus datos y hallazgos en prosa que los laicos no científicos pueden entender más fácilmente mientras navegamos por esta pandemia”, dijo.

El profesor escribió que su experiencia se basa en la “epidemiología e inmunidad de las enfermedades infecciosas en los animales”, pero dijo que las clases que imparte generalmente se centran en la infección y la inmunidad en los humanos.

Aún así, la información en su blog golpeó un nervio a juzgar por la propagación viral de su publicación.

El Dr. Bromage dijo que la distancia social no funciona en interiores si las personas están en el mismo espacio durante horas.

Según el profesor, el contagio del COVID-19 tiene que ver con la exposición al virus más tiempo, razón por la cual la mayoría de las personas contraen el virus de alguien con quien viven.

Sin embargo, en la comunidad, los estudios de seguimiento de contactos han demostrado que los lugares más comunes en los que las personas han sido infectadas son espacios de trabajo, restaurantes de interior, fiestas de cumpleaños, funerales, bodas, eventos de redes de negocios cara a cara, eventos deportivos de interior y lugares como el coro: espacios donde el canto expulsa más que las gotas respiratorias habituales que pueden entrar fácilmente en los cuerpos de otras personas cercanas.



Bromage escribió: “aunque se desconoce el número exacto de personas infectadas por gotitas respiratorias y exposición respiratoria versus transmisión de fómites (manijas de puertas, enfriadores de agua compartidos, botones de elevadores, etc.), sirve para resaltar que estar en un espacio cerrado, compartiendo el mismo aire durante un período prolongado aumenta sus posibilidades de exposición e infección”.

La publicación del blog destaca historias de propagación desenfrenada descubiertas a través del rastreo de contactos, incluida la difícil situación de los trabajadores de empacadoras de carne que han sido duramente afectados por el virus debido a los espacios cerrados y la ventilación deficiente en la que tradicionalmente trabajan esos empleados.

“Ahora hay brotes en 115 instalaciones en 23 estados, más de 5,000 trabajadores infectados, con 20 muertos”, escribió Bromage.

Según Bromage, “las reglas de distanciamiento social son realmente para proteger con exposiciones breves o exposiciones al aire libre. En estas situaciones, no hay tiempo suficiente para alcanzar la carga viral infecciosa cuando estás parado a 6 pies de distancia o cuando el viento y el espacio infinito al aire libre para la dilución viral reduce la carga viral”.



Bromage dice que hasta ahora la ciencia parece apuntar hacia espacios exteriores y ventilados como los lugares más seguros para evitar atrapar o propagar el COVID-19. “Los efectos de la luz solar, el calor y la humedad en la supervivencia viral sirven para minimizar el riesgo para todos cuando están afuera”, escribió.

Un estudio preimpreso de China publicado en abril descubrió que de los miles de casos de COVID-19 que rastrearon, solo se descubrió que uno había sido transferido al aire libre.

Según Bromage, lo que hay que tener en cuenta es “dosis y tiempo”. Él escribe que si una persona te acompaña afuera, “tendrías que estar en su corriente de aire por más de 5 minutos para tener una posibilidad de infección. Si bien los corredores pueden estar liberando más virus debido a la respiración profunda, recuerde que el tiempo de exposición también es menor debido a su velocidad”.

Según Bromage, las personas pueden evaluar una situación y sopesar los riesgos de potencialmente infectarse con COVID-19, a medida que avanzamos con la reapertura de varios lugares donde las personas se congregan, señalando que la tienda de comestibles no es el semillero del COVID- 19 que la gente piensa que es, a menos que sea un empleado.



El escribió: “Al evaluar el riesgo de infección (a través de la respiración) en el supermercado o centro comercial, debe tener en cuenta el volumen del espacio aéreo (muy grande), el número de personas (restringido), cuánto tiempo pasan las personas en la tienda (trabajadores -todo el día; clientes -una hora). En conjunto, para una persona que compra: la baja densidad, el alto volumen de aire de la tienda, junto con el tiempo restringido que pasa en la tienda, significa que la oportunidad de recibir una dosis infecciosa es baja. Pero, para el trabajador de la tienda, el tiempo extendido que pasan en la tienda ofrece una mayor oportunidad de recibir la dosis infecciosa y, por lo tanto, el trabajo se vuelve más riesgoso”.

A medida que las personas regresan a trabajar en cualquier industria, hay cosas que considerar para hacer una evaluación informada de su riesgo. Bromage escribe: “Incluso si está entusiasmado por reabrir y reanudar los negocios como de costumbre, haga su parte y use una máscara para reducir lo que libera al medio ambiente. Ayudará a todos, incluido su propio negocio”.