Encuesta muestra que sólo mitad de los encuestados dijo que se vacunarían contra el COVID-19. ¿Te vacunarías?

Una nueva encuesta encontró que si y cuando una vacuna contra el COVID-19 este disponible sólo alrededor de la mitad de las personas encuestadas dijeron que se vacunarían.



La cifra es sorprendente para algunos, ya que una vacuna ha sido aclamada como la mejor manera de combatir la pandemia del coronavirus que ha matado más de 100,000 estadounidenses hasta el día, ha enfermado a muchos más y ha puesto a la economía patas arriba. Pero según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada a 1,056 adultos, solo el 49% de las personas dijeron que definitivamente se vacunarían contra el coronavirus una vez esté la vacuna disponible.

La principal razón por la que los participantes dijeron que no recibirían la vacuna, o no estaban seguros de si lo harían, fue la preocupación por los posibles efectos secundarios. La razón número uno por la que la gente dijo que recibiría la vacuna es para protegerse del virus.

La pandemia se está convirtiendo cada vez más en un tema divisivo entre algunos estadounidenses que tienen opiniones diferentes sobre cuáles son las mejores prácticas con respecto a la reapertura durante una crisis de salud pública. Según los resultados de la nueva encuesta, que se llevó a cabo del 14 al 18 de mayo, la pregunta de si vacunarse o no generó opiniones variadas.

El 62% de los demócratas dijeron que recibirían la vacuna, mientras que sólo el 43% de los republicanos dijeron que lo harían. Sólo el 31% de los independientes dijeron que se vacunarían, pero la gran mayoría de ese grupo, el 46%, no estaba seguro.

Algunas personas no les preocupa contagiarse y no piensan que es tan grave como la gente dice que es

Los investigadores le preguntaron a las personas las razones por las que recibirían o no la vacuna, notando sus etnias, edades e inclinaciones políticas. Los resultados reflejan la forma variada en que la gente parece ver el coronavirus, que ha sido evidente en el escrutinio de los medios de comunicación cuando se reúnen en grandes multitudes, en las protestas donde exigen la reapertura de las empresas cerradas, y en las redes sociales donde las personas comparten libremente sus puntos de vista y opiniones sobre las formas en que algunos se comportan durante la pandemia.Los puntos de vista opuestos disputan hasta si usar o no usar una máscara en público, algo que los funcionarios de salud dicen que es importante, pero que también se ha vuelto algo simbólico para muchos en lo que respecta a las afiliaciones políticas, ya que el presidente Trump rara vez se ve usando una máscara.

A las personas se les permitió elegir todas las respuestas que se aplicaban en la encuesta. De los que dijeron que no se vacunarían, el 31% dijo que no estaba preocupado por enfermarse gravemente, mientras que el 24% dijo que no cree que el virus sea tan malo como la gente dice.

En el grupo que dijo que se vacunarían, el 82% explicó que parte de la razón es que piensan que es la mejor manera de no enfermarse gravemente. El 72% de las personas dijeron que la vacunación es la mejor manera de hacer que la vida vuelva a la normalidad.

La misma cantidad de gente que recibirían vacunas contra la gripe, dijeron que aceptarían vacunarse contra el COVID-19

El coronavirus ha sido comparado con la gripe, especialmente al principio, pero no es una forma de la gripe, no es lo mismo. Sin embargo, estudiando la nueva encuesta comparativamente con las últimas estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente la misma cantidad de personas dicen se vacunarían por coronavirus como lo han hecho históricamente por la gripe.

En la temporada de gripe 2018-2019, los CDC informaron que un promedio de 45.3% de las personas se vacunan contra la gripe en Estados Unidos. Sin embargo, esto varió por estado, con el extremo inferior donde la menor cantidad de personas se vacunaron contra la gripe alcanzó un 33.9% y en los estados donde la gente recibió la mayor cantidad de vacunas contra la gripe alcanzó un 56.3%.

Mirando esos números, tal vez estos nuevos resultados de la encuesta no son demasiado sorprendentes. Si bien una vacuna contra el coronavirus podría funcionar para prevenir la propagación de un virus que puede matar o causar enfermedades a largo plazo, o alternativamente no puede mostrar síntomas en absoluto en otros, todavía hay muchas personas que desconfían de las vacunas.

En un artículo llamado “How the Anti-Vaccine Community Is Responding to Covid-19” (“Como la comunidad anti-vacunas está respondiendo al COVID-19”), publicado en Undark, discuten las creencias de algunos de que en algunos casos hay teorías de conspiración detrás del virus y las vacunas. Otros sienten que la inmunidad natural es mejor que una vacuna y es mejor dejar que el virus siga su curso, y de nuevo hay quienes se suscriben a la idea de que el virus no es tan malo como el público está siendo llevado a creer.

Aún así, eso puede depender de en que grupo te encuentres. Las personas en grupos de alto riesgo o que viven con personas que tienen un alto riesgo de enfermarse gravemente o morir a causa del COVID-19, como las poblaciones mayores, fueron el grupo más grande de personas que dijeron que recibirían la vacunación.

El 67% de las personas de 60 años o más dijeron que se vacunarían, y el 55% de las personas que dijeron que quieren vacunarse informaron que es en parte porque no quieren enfermar a los miembros de la familia. Sólo el 12% de las personas mayores de 60 años dijeron que no se vacunarían.