[VER]: Empleado de COSTCO, Tison, confronta clientes por uso de máscaras COVID-19

Este video se ha vuelto viral en las redes sociales y muestra a un empleado de Costco llamado Tison diciéndole a dos clientes que deben seguir la política de uso de máscaras de Costco.

El video ha sido ampliamente compartido en Twitter, con muchos usuarios tuiteando a Costco diciéndole que Tison necesita un aumento.

A partir del 4 de mayo, Costco requiere que sus miembros “usen una cubierta facial que cubra su boca y nariz en todo momento mientras estén en Costco”.

La compañía afirma que esto no se aplica a niños menores de 2 años ni a aquellos que no pueden usar una máscara facial por razones médicas.

No está claro en qué ubicación de Costco se filmó este video. Heavy se ha comunicado con la compañía para obtener una declaración, pero no ha recibido respuesta inmediata.

El vídeo puede ser visto aquí:

Kevin and Karen get shopping cart taken away at #Costco || ✌🏼 #wearethepeople #COVID19 #coronavirusuk #COVIDIDIOTS pic.twitter.com/LDeB1hDz9L

— ONLY iN LVNV ➐ (@OnlyInLVNV) May 18, 2020