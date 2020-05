Asesinan a Dreasjon “Sean” Reed y lo muestran en vivo: ¿por qué la policía lo mató?

El 6 de mayo, Dreasjon “Sean” Reed fue asesinado a tiros por la policía de Indianápolis mientras que todo el incidente fue capturado en el Facebook Live del joven. El video muestra a Reed conduciendo su automóvil mientras lo persigue la policía. Luego estaciona el automóvil, diciendo que está en las calles 62 y Michigan, y comienza a correr, en ese momento su teléfono se cae y se escuchan disparos.

Según el informe del incidente del IMPD, “los Servicios Médicos de Emergencia de Indianápolis (IEMS) respondieron a la escena y declararon que el conductor había fallecido en la escena”. El informe también afirma que “hubo un intercambio de disparos entre el conductor y el oficial”. El informe policial no proporcionó el nombre de la víctima, pero se presume que es Reed.

La transmisión en vivo continuó después del tiroteo durante unos minutos. En un clip de la transmisión se escucha a un presunto oficial diciendo: “¿Oh, en serio le diste a uno?” y otro presunto oficial dice: “parece que va a ser un ataúd cerrado”. El video continúa durante unos minutos hasta que un oficial se acerca y lo apaga.

La transmisión en vivo original ha sido eliminada por Facebook, pero hay un clip disponible a continuación. Advertencia: el video es gráfico y puede molestar a los espectadores.

They stood over that man body and said “it looks like it’s gone be a closed casket homie” and laughed after saying it, like what kind of sick disrespectful shit is that 😢😢😞 pic.twitter.com/KMbC6Vu6sx

Las circunstancias de la persecución policial y los disparos aún no están claros. El IMPD informó que los agentes de policía comenzaron a perseguir un vehículo que estaba “conduciendo imprudentemente”. Según el informe policial del incidente, el oficial involucrado en el tiroteo fue puesto en licencia hasta que se complete la investigación.



Ha habido muchas protestas en Indianápolis desde el tiroteo, con un video que muestra a manifestantes frente a una línea de policías en la escena del crimen, así como una protesta y marcha en la ciudad.

this JUST HAPPENED ON FACEBOOK LIVE . HIGH SPEEND CHASE AND POLICE SHOOTING . HE LITERALLY TASED HIM AND THEN KEEP SHOOTING 😡 pic.twitter.com/6mIAm7UGwY

El clip comienza con Reed conduciendo su automóvil mientras es perseguido por la policía. Luego dice: “¿Qué calle es esta? Voy a estacionar a esta madre aquí y sacar la m….”.

Luego dice que está en las calles 62 y Michigan y “alguien venga por mi estúpido a **. Por favor, vengan a buscarme”.

Reed estaciona el auto, toma su teléfono y comienza a correr. Mientras corre, se escucha a un oficial en el fondo gritando a Reed. Reed luego grita, “F *** you”, en ese momento él gime y deja caer su teléfono al suelo.

Huge crowd in the streets of Indianapolis right now demanding justice for #SeanReed.

The police chased, tased, shot him 10-15 times, then made fun of it and joked about his death.

People chanting: “I AM SEAN REED”#BlackLivesMatters pic.twitter.com/g77Ju3g8UH

— 👀 (@Anxious_Matt) May 7, 2020