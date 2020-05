Repudian el brutal arresto de un joven en NY por no seguir distancia social: VIDEO

Un video, en el que se observa la manera violenta en la que un oficial encubierto de la policía de Nueva York arrestó a un hombre, presuntamente por estar violando las normas de distanciamiento social, está causando conmoción en el país y generó todo tipo de rechazo, no solo de la ciudadanía sino además de las autoridades.

Tras el impresionante video, en el que se observa como un agresivo y violento oficial de civil inicialmente arresta a un hombre y luego va contra un segundo individuo con apariencia inofensiva, el NYPD se puso de nuevo en el ojo del huracán por cometer actos de brutalidad.

El hecho se registró el fin de semana en el Bajo Manhattan, donde reside una amplia población latina y afroamericana, grupos que han denunciado en muchas ocasiones actos de discriminación y maltratos por parte de la Uniformanda de la Gran Manzana. El arresto fue a eso de las 5:30 p.m., en la esquina de la calle 9, al lado este de la ciudad, con avenida D.

El oficial no solo usó fuerza excesiva sino que además utilizó una pistola taser para tumbar al segundo sujetoy ya en el piso, lo siguió atacando y puso una pierna sobre su cuello.

Tras conocer el chocante video, el Departamento de Policía de la Ciudad aseguró que el agente fue despojado de su arma y le fue retirada la placa, al tiempo que estará cumpliendo labores de oficina mientras se desarrolla una completa investigación para calificar su proceder.



Otra de las quejas contra el oficial es que tuvo un acercamiento muy cercano a varias personas, sin llevar una máscara protectora.

La víctima del incidente fue identificada como Donni Wright, un aforamericano de de 33 años.



El propio alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, rechazó el proceder del policía y recurrió a sus redes sociales para manifestarse.

Saw the video from the Lower East Side and was really disturbed by it. The officer involved has been placed on modified duty and an investigation has begun. The behavior I saw in that video is simply not acceptable. Leer Más en Ahoramismo Empiezan los despidos en Univisión — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 3, 2020

“El comportamiento que vi en ese video simplemente es inaceptable”, dijo el alcalde, al tiempo que agregó que hara una investigación profunda del hecho.

Defendiendo el proceder del oficial, la vocera de la policía, sargento Mary Frances O’Donnell, dijo que Wright “tomó una posición de lucha contra el oficial”. Aunque el hombre arrestado fue quien sufrió las agresiones, la vocera dijo que tiene cargos por asalto a un oficial de policía y resistencia al arresto.

Contrario a las declaraciones de la vocera del NYPD, el comisionado de Policía, Dermot Shea, dijo no estar conforme con lo que vio.

“Estamos en el proceso inicial de recabar todas las evidencias de los hechos, pero puedo decir que se usaron tácticas con las que no estoy muy feliz de ver, y ese fue lo que motivo de la decisión de poner en funciones modificadas a este oficial, hasta que se complete la investigación al respecto”, dijo el comisionado del NYPD.

NYPD Officer on Modified Duty After Violent Arrest | NBC New YorkAn officer has been placed on modified duty stemming from a violent arrest in the East Village on Saturday, NYPD Commissioner Dermot Shea confirmed. 2020-05-04T08:38:03.000Z

Según el periódico New York Times, la organización ‘Legal Aid Society’, aseguró que el arresto fue un claro caso de brutalidad policial.

“Esta ciertamente no es la primera vez y ni siquiera es la primera vez en esta pandemia que hemos visto evidencia de policías discriminatorios por parte de la policía de Nueva York”, dijo Jennvine Wong, abogada del Proyecto de responsabilidad policial de Legal Aid.

El operativo de la policía dejó en total tres personas capturadas bajo cargos de posesión de un arma, posesión de marihuana, conducta desordenada y resistirse al arresto.