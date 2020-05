¿Dónde está el doctor Fauci tras contagios de Covid-19 en la Casa Blanca?

El doctor Anhony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y líder de la Fuerza de Tarea de Coronavirus de la Casa Blanca, comenzará una “cuarentena modificada” después de estar cerca de un miembro del personal de la Casa Blanca que dio positivo COVID-19, según informó CNN.

Fauci, de 79 años, quien se convirtió en el médico favorito de Estados Unidos en medio de la pandemia mundial como la voz reconfortante de la razón durante estos tiempos inciertos, le aseguró a Jake Tapper de CNN que solo tuvo contacto de “bajo riesgo”, lo que significa que no estuvo en contacto directo con los funcionarios infectados.

Amado por hacer siempre declaraciones objetivas y basadas en la ciencia al informar al público sobre el coronavirus, Fauci está tomando sus propios consejos de precaución e ingresando a lo que él llama “cuarentena modificada”.

Dr. Anthony Fauci: ‘We Will Have Coronavirus In The Fall’ | TODAYIn the wake of CDC director Dr. Robert Redfield’s comments that a second wave of the coronavirus in the fall and winter could be even more challenging than the first, President Trump downplayed the possibility. But Dr. Anthony Fauci said “We will have coronavirus in the fall: I am convinced of that.” NBC White House correspondent Peter Alexander reports for TODAY from Washington, D.C. » Subscribe to TODAY: http://on.today.com/SubscribeToTODAY » Watch the latest from TODAY: http://bit.ly/LatestTODAY About: TODAY brings you the latest headlines and expert tips on money, health and parenting. We wake up every morning to give you and your family all you need to start your day. If it matters to you, it matters to us. We are in the people business. Subscribe to our channel for exclusive TODAY archival footage & our original web series. Connect with TODAY Online! Visit TODAY's Website: http://on.today.com/ReadTODAY Find TODAY on Facebook: http://on.today.com/LikeTODAY Follow TODAY on Twitter: http://on.today.com/FollowTODAY Follow TODAY on Instagram: http://on.today.com/InstaTODAY Follow TODAY on Pinterest: http://on.today.com/PinTODAY #AnthonyFauci #Coronavirus #TodayShow Dr. Anthony Fauci: ‘We Will Have Coronavirus In The Fall’ | TODAY 2020-04-23T16:00:35Z

Fauci trabajará desde casa y continuará trabajando y haciendo entrevistas a través de videoconferencias durante los próximos 14 días. También usará continuamente una máscara mientras esté fuera de su casa y podrá ir al Instituto Nacional de Salud si es el único en la oficina.

Como la mayoría de los empleados de la Casa Blanca que están continuamente cerca del presidente Trump, se le hará una prueba de coronavirus todos los días a partir de ahora. Ayer, Fauci dio negativo. Si es necesario que se dirija a la Casa Blanca, Fauci dijo que entrará tomando todas las precauciones.

No se reveló qué miembro del personal de la Casa Blanca que dio positivo por COVID-19 estaba cerca de Fauci. La semana pasada, el conductor personal de ayuda de cámara de Trump, la asistente personal de Ivanka Trump y la secretaria de Mike Pence, Katie Waldman, dieron positivo por coronavirus.

Covid19: Trump no permitirá que el doctor Anthony Fauci testifique ante la Cámara de RepresentantesEl presidente dijo que los miembros de la Cámara Baja son una banda de resentidos que lo odian. "Naturalmente trata de impedir que el doctor Fauci testifique porque sabe que es una persona con credibilidad y no quiere que el mundo escuche lo que él tiene que decir", dijo el representante por Nueva York, Adriano Espaillat. Sien embargo, Fauci sí testificará ante el Senado, controlado por republicanos. Suscríbete: http://uni.vi/ZSubK Infórmate: http://uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: http://uni.vi/ZStby Síguenos en Twitter: http://uni.vi/ZStfn e Instagram: http://uni.vi/ZSuld Cada día, la información que afecta e interesa a los hispanos en Estados Unidos con nuestros presentadores: Noticiero Univision 6:30pm Jorge Ramos e Ilia Calderón Noticiero Univision Edición Nocturna Enrique Acevedo y Patricia Janiot Noticiero Univision Edición Digital Carolina Sarassa y Javier Olivares Noticiero Univision Fin de Semana Arantxa Loizaga y Félix de Bedout #Noticias #NYC #Fauci 2020-05-06T01:35:07Z

Durante la conferencia de prensa de la Casa Blanca el 20 de marzo, Donald Trump respondió la pregunta de un periodista diciendo: “¿Sabes lo que me gustaría hacer? Me gustaría que regresara al Departamento de Estado, o como lo llaman, al Departamento de Estado Profundo, si no les importa, me gustaría que regrese y haga su trabajo”.

COVID-19 en Estados Unidos: ¿Quién es el doctor Fauci que corrige a Trump?Anthony Fauci trabaja codo a codo con Donald Trump y no ha dudado en criticar su gestión e incluso corregirlo en vivo ¿quien es el hombre quien hoy tiene más aprobación que el propio Presidente en el manejo de la crisis sanitaria? – Suscríbete a nuestro canal de YouTube https://bit.ly/2Xm4Utd – Síguenos en nuestro Facebook https://www.facebook.com/meganoticiascl/ – Síguenos en nuestro Instagram https://www.instagram.com/meganoticiascl/ – Síguenos en nuestro Twitter https://twitter.com/meganoticiascl – Más información en http://www.meganoticias.cl 2020-04-15T06:36:20.000Z



En Twitter, los usuarios en línea se apresuraron a señalar que Fauci tuvo una reacción visible al comentario del presidente. Parado directamente detrás del presidente, Fauci tuvo un verdadero momento cara a cara.

El crítico de televisión del New York Times James Poniewozik bromeó: “Cuando el [momento] es suficiente para que incluso el Dr. Fauci se toque la cara”.

“¿Dónde está el Dr. Fauci?”, es la tendencia número 1 en Twitter si se pierde la rueda de prensa de la Casa Blanca.

President @realDonaldTrump EXPOSES the antics of CNN’s Jim Acosta ⬇️ “That’s the first question that you and a couple of others in the Fake News Establishment ask: ‘Where is Dr. Fauci?’” “We’re doing great together!”

pic.twitter.com/5jK0WxDUMZ — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) April 3, 2020

Si bien las sesiones informativas diarias del Grupo de Trabajo de Coronavirus de Donald Trump en la Casa Blanca han disminuido desde que sugirió que inyectar luz solar y desinfectante dentro de los cuerpos de las personas podría ser una cura para COVID-19, a los espectadores les encantaba mirar a los prensores en caso de que el Dr. Fauci subiera al podio hablar.

Durante la conferencia de prensa de la Casa Blanca el 3 de abril, Trump criticó al reportero de CNN Jim Acosta por preguntar: “¿Dónde está el Dr. Fauci?”.

Covid19: Trump no permitirá que el doctor Anthony Fauci testifique ante la Cámara de RepresentantesEl presidente dijo que los miembros de la Cámara Baja son una banda de resentidos que lo odian. "Naturalmente trata de impedir que el doctor Fauci testifique porque sabe que es una persona con credibilidad y no quiere que el mundo escuche lo que él tiene que decir", dijo el representante por Nueva York, Adriano Espaillat. Sien embargo, Fauci sí testificará ante el Senado, controlado por republicanos. Suscríbete: http://uni.vi/ZSubK Infórmate: http://uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: http://uni.vi/ZStby Síguenos en Twitter: http://uni.vi/ZStfn e Instagram: http://uni.vi/ZSuld Cada día, la información que afecta e interesa a los hispanos en Estados Unidos con nuestros presentadores: Noticiero Univision 6:30pm Jorge Ramos e Ilia Calderón Noticiero Univision Edición Nocturna Enrique Acevedo y Patricia Janiot Noticiero Univision Edición Digital Carolina Sarassa y Javier Olivares Noticiero Univision Fin de Semana Arantxa Loizaga y Félix de Bedout #Noticias #NYC #Fauci 2020-05-06T01:35:07Z

La respuesta de Trump a Acosta preguntando: “¿Dónde está el Dr. Fauci?” No fue respondida en lo que podría describirse como una respuesta amable. “Cada vez que haces esa pregunta, dices ¿Hay algún problema?”. No hay ningún problema. A veces le pido que venga porque esa es la primera pregunta que usted y un par de personas del establecimiento de noticias falsas hacen. Estamos muy bien juntos”.