Niños hablan sobre la Cuarentena y Coronavirus en programa de Univision: Fecha y Horario

View this post on Instagram

Preguntas inesperadas y respuestas sorprendentes. @DonFanciscoTV habla con los niños sobre el #coronavirus.⁠ ⁠ Te esperamos en #PequeñosGrandesRetos , una edición especial de @Aquiyahora este domingo a las 7pm/6c por @Univision ⁠ ⁠ ⁠