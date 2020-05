El doctor Fauci “asistió” a audiencia en el Senado: ¿qué reveló sobre el COVID-19?

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y líder de la Fuerza de Tarea de Coronavirus de la Casa Blanca, habló este martes con miembros del Senado de los Estados Unidos sobre el proceso de reapertura de la economía del país, en una audiencia llamada “COVID-19: Regreso al trabajo y la escuela de forma segura”.

Si bien numerosos legisladores se unieron a través de una videoconferencia, que marcó la primera audiencia del Senado celebrada desde marzo, Fauci le dijo al comité del Senado que las escuelas no deberían esperar una vacuna contra el coronavirus para cuando los estudiantes regresen a clases en el otoño. Dijo que incluso sugiriendo que una vacuna esté disponible en ese momento, hay un “puente demasiado lejano”.

“No sabemos todo sobre este virus”, dijo Fauci, “y realmente debemos ser muy cuidadosos, particularmente cuando se trata de niños”.

El senador Rand Paul dijo que cree que “es un gran error si no abrimos las escuelas en el otoño” y que Fauci no debería ser la persona que haga ese llamado. Paul dijo: “Doctor Fauci, no creo que usted sea laúltima palabra, no creo que sea la única persona que puede tomar una decisión”.

Después de preguntarle si podía responder a pesar de que el tiempo era corto, Fauci respondió: “Nunca me he hecho la única voz de esto. Soy científico, médico y funcionario de salud pública. Doy consejos de acuerdo con la mejor evidencia científica. No doy consejos sobre otra cosa que no sea la salud pública”.

Rand Paul: "Dr. Fauci, I don't think you're the end-all, I don't think you're the one person that gets to make a decision…"

Dr. Fauci: "Sen. Paul, I have never made myself out to be the end-all & only voice of this. I'm a scientist, a physician, and a public health official." pic.twitter.com/kp28BusfUL

— The Hill (@thehill) May 12, 2020