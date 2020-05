[COVID-19] ¿Debo usar máscara y guantes en el gimnasio?

¿Deberías usar una máscara y guantes en el gimnasio? La respuesta breve es “sí”. Heavy.com (la página hermana de Ahora Mismo) habló con médicos que estuvieron de acuerdo en que usar equipo de protección personal en el gimnasio es una buena idea. Pero sólo es beneficioso si la gente utiliza el equipo correctamente. Un médico comparó usar una máscara al uso de un condón durante las relaciones sexuales: Solo te protegerá si lo usas correctamente.

Los gimnasios y otros clubes de salud están haciendo planes para reabrir a medida que las restricciones de estadía en casa comienzan a relajarse en todo el país. Pero la propagación del coronavirus sigue siendo una amenaza y las encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses (aproximadamente el 68%) les preocupa contagiarse o que alguien cercano se enferme.

El gimnasio es una zona de mucha actividad debido a la gran cantidad de superficies que las personas tocan, especialmente cuando se utiliza pesas u otro equipo de ejercicio compartido. Además, cuando alguien respira intensamente, emite más gotas en el aire y por lo tanto aumentan las probabilidades de transmitir el virus si lo tienen.

El Dr. Dean Winslow, especialista en enfermedades infecciosas de Stanford Health Care, y el Dr. Jake Deutsch, el fundador de Cure Urgent Care en Nueva York, hablaron con Heavy sobre lo que la gente debe saber antes de regresar al gimnasio. Ambos advirtieron que hacer ejercicio al aire libre sigue siendo la opción más segura y que las personas deben cumplir con las pautas emitidas por sus departamentos de salud estatales.

Esto es lo que necesita saber:

1. Los síntomas del coronavirus pueden tardar hasta dos semanas en manifestarse y usar una máscara ayuda a evitar que infectes a otros

En Estados Unidos ha habido debate sobre la necesidad de usar máscaras en público, específicamente para aquellos que no están enfermos, y las reglas han variado por ubicación. Por ejemplo, en San Francisco, California, las cubiertas faciales eran legalmente requeridas fuera de la casa. Pero oficiales en San Diego le concedieron tomar esa decisión a los negocios. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, recomendó a los habitantes cubrirse la cara, pero no exige máscaras legalmente. La Casa Blanca ahora requiere que los empleados las usen, aunque no se espera que el presidente Donald Trump se las ponga.

Uno de los principales problemas con el coronavirus es que una persona puede estar infectada y transmitir el virus sin saberlo. La Universidad Johns Hopkins citó un estudio que mostró que hasta el 50% de las personas con COVID-19 no muestran síntomas. Las personas infectadas también pueden ser asintomáticas hasta dos semanas antes de darse cuenta de que están enfermas.

“Sabemos que las personas pueden [tener] el virus durante un par de días antes de que desarrollen síntomas”, dijo Winslow. “Creo que es bueno recordarle a sus lectores que el propósito de las mascarillas en público no es evitar que se infecten. Es para prevenir que ellos propaguen la infección a otras personas si resultan ser uno de estos individuos que tienen el virus y no tienen síntomas”.

Deutsch subrayó también la importancia de ser consciente y no tocarse la máscara o la cara. “No se puede decir que hay un bajo riesgo de enfermarse con sólo usar una máscara porque la realidad es que la gente toca sus máscaras, lo cual es como tocarse la cara. Y luego usarla incorrectamente donde tu nariz no está cubierta. O quitártela para beber algo. A menos que se adhiera a procedimientos bastante estrictos, hay tanto margen de error que parece bastante ridículo”.

Deutsch comparó las prácticas de seguridad en el gimnasio con el sexo seguro. “El sexo más seguro es la abstinencia. Cuando se trata del gimnasio, el entrenamiento más seguro es en casa”.

Agregó: “Obviamente, si alguien está diciendo: ‘Realmente quiero volver al gimnasio’, no están tan preocupados de enfermarse. Si aún estuvieras preocupado por enfermarte, no te saldrías de tu casa. Porque es eso lo que sabemos previene la propagación de enfermedades”.

2. Las personas deben hacer ejercicio menos intensos mientras se acostumbran a usar una mascara

Se necesita tiempo para acostumbrarse a usar una máscara porque la respiración es más laboriosa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han dicho que las personas con condiciones de salud que tienen dificultad para la salud no deben usar una mascarilla facial

Aquellos que buscan entrenar intensamente necesitan considerar esta nueva preocupación. Deutsch comparó acostumbrarse a una máscara facial con el entrenamiento para un maratón. “No es muy cómodo. Ciertamente no estamos condicionados a tener algo que nos bloquee la boca mientras hacemos ejercicio”, explicó Deutsch. “Dada la posibilidad de que las máscaras sean inevitables, es casi como si deberíamos empezar a entrenar para usarlas. Como si entrenaras para un maratón, empiezas con distancias cortas y luego acumulas resistencia. Creo que esto va a tener que ser una consideración también. Porque hasta que sepamos lo contrario, [usar máscaras] será la nueva normalidad”.

Winslow aseguró que aunque usar una máscara mientras hace ejercicio puede no ser cómodo, ciertamente no le hará daño. “No creo que te hagas ningún daño o algo más que no sea la dificultad para respirar con una máscara. Sería difícil mantener la cantidad de oxígeno que necesitas llevar a los pulmones. Por eso respiras fuerte cuando haces ejercicio. Es que los músculos están consumiendo oxígeno a un ritmo mucho más rápido que cuando están en reposo. Tienes que respirar más rápido y más profundo para oxigenar la sangre. Así que no es que vayas a lastimarte. Pero es sólo que va a disminuir notablemente tu capacidad para hacer un buen entrenamiento aeróbico”.

Siendo atleta toda su vida, Winslow explicó que entiende la dificultad para respirar con una máscara por su trabajo diario en Stanford. Resalto que la desaceleración va a ser importante mientras te acostumbras a la cubierta facial. “Si estás entrenando con peso, creo que no es demasiada molestia usar una máscara. Sin embargo, subir y bajar las escaleras del hospital, usar una máscara de procedimiento quirúrgico, es muy difícil respirar a través de ellas. Así que creo que si estás haciendo un muy buen entrenamiento en una caminadora o una bicicleta estática, en realidad es problemático usar una mascara. Es ideal en términos de reducir el riesgo de transmitir el virus a otras personas, pero sólo desde el punto de vista fisiológico, es algo problemático”.

3. Tocar varios artículos mientras usas guantes derrota el propósito de usarlos en primer lugar

Usar guantes para el gimnasio es más una cuestión de preferencia personal debido a las precauciones necesarias para beneficiarse. Los guantes están diseñados para evitar que las gotas te toquen la piel. Los estudios han indicado que el coronavirus puede sobrevivir en superficies como el acero inoxidable durante un máximo de 72 horas.

Pero si tocas una superficie con un guante y luego te tocas la cara, vas contra el propósito de usar los guantes en primer lugar. Tocar múltiples superficies, como múltiples equipos de gimnasio, también niega el beneficio de usar un guante porque podrías transferir el virus de un área a otra si te llevas las gotas a tu guante, según la Clínica Cleveland.

Deutsch explicó: “Es bastante difícil no tocar las cosas en el gimnasio. Cualquier capa de protección que tengas va a ser útil. Pero repito, es lo mismo no usar guantes si no vas a ser consciente de lo que eso significa. Si tocas el equipo, y luego te tocas la máscara o la cara, usar el guante es contraproducente. Pero si estás usando ese guante para tocar cosas y luego lo tiras o descontaminar la superficie de tu guante para que nada en tu cuerpo realmente esté tocando la superficie, esa es la idea”.

Winslow advirtió que los guantes podrían dar a los asistentes de gimnasio una falsa sensación de seguridad, por las mismas razones que Deutch explicó. Winslow dijo que lavarse las manos o usar desinfectante de manos a menudo, como después de usar una máquina compartida en el gimnasio, es lo mejor que una persona puede hacer para prevenir la infección. “Creo que el mejor consejo es lavarse las manos con frecuencia y ciertamente después de tocar un pomo de la puerta o algo así. Si tienes la oportunidad de lavarte las manos o usar un gel de alcohol poco después, creo que es ciertamente prudente. Cuando estamos haciendo rondas en el hospital, no sólo cuidando de pacientes con COVID, sino en general, somos muy cuidadosos de lavarnos las manos antes y después e incluso en otras ocasiones cuando estás caminando por el pasillo”.

Deutsch añadió que, dado que no existe una directiva nacional de salud sobre el uso de guantes y máscaras, la decisión final depende de las personas en función a el nivel de riesgo que estén dispuestos a tolerar. “No todo el mundo lleva guantes cuando están fuera, por ejemplo, en la tienda de comestibles. Puede que no sea ahí donde está tu nivel de confort. Simplemente depende de lo que realmente se va a recomendar, y de lo que se va a exigir o hacer cumplir”.

4. Las clases de grupo en el interior conllevan un mayor riesgo y el ejercicio en el exterior es la opción más segura

FOTO Getty

A medida que los gimnasios comienzan a reabrir, las clases de ejercicios en grupo en interiores tomaran más tiempo para volver a la normalidad. El coronavirus se propaga más fácilmente en espacios cerrados, especialmente cuando las personas pasan una cantidad prolongada de tiempo juntos en un área.

Winslow dice que si puedes tomar una clase de yoga o boot camp al aire libre, donde los participantes pueden mantener distancia, deberías. Aboga por hacer ejercicio afuera, en lugar de en un gimnasio cubierto, por ahora. “Hago entrevistas en la carretera. Obviamente no hay riesgo para nadie cuando estás fuera entrenando fuerte”, dijo Winslow. “Con el viento soplando, las gotas caen al suelo bastante rápido. Es más fácil mantener la distancia social. Así que no es como incluso en el aire relativamente inmóvil en el exterior que tienes cantidades significativas del virus suspendidas por largos períodos de tiempo. …Realmente animo a las personas a hacer ejercicio al aire libre. Sobre todo porque el clima se esta volviendo más agradable, el ejercicio provee tantos beneficios psicológicos y físicos, pero creo que el lugar más seguro para hacerlo, al menos por el momento, es al aire libre si es posible”.

Deutsch señaló que incluso si una clase interior de ejercicio en grupo implementa el distanciamiento social, cómo se comporten las personas antes y después es igualmente importante. “Si te estás congregado en un área de espera, estás socavando el hecho de que tendrás que mantener los 8 pies de distancia en la clase. Creo que todo eso es parte del proceso”. Deutsch secundó la afirmación de Winslow de que hacer ejercicio al aire libre es la opción más segura. “No creo que la clase de yoga caliente, donde la gente está goteando sudor y la habitación es rancio y cálida, sería un ambiente ideal”, dijo Deutsch. “Pero si estabas haciendo yoga en un grupo afuera, esa es definitivamente una mejor opción”.

Deutsch también abordó la noción de si el ejercicio regular, y la buena salud en general, ayuda a las personas a combatir mejor el virus. “En teoría, si no tienes condiciones médicas terribles, probablemente lo harás mejor si te enfermas. Pero personalmente he tratado a tanta gente que no tenía problemas médicos y se enfermó de verdad. Eso es realmente un nombre equivocado”, explicó Deutsch.

“Empujarlo para ir al gimnasio para ‘protegerse’ es realmente la mentalidad equivocada. El proceso de pensamiento más importante es que todos son vulnerables. Y nadie sabe cómo será su enfermedad personal hasta que se enfermen. … Si bien necesitamos equilibrar mantenernos saludables y mantenernos seguros, la prioridad debería ser mantenernos seguros”.

5. Checar la temperatura y mejores procedimientos de limpieza pueden ser la nueva norma en los gimnasios

FOTO Getty

A medida que los oficiales permitan que los clubes de salud y fitness reabran en todo el país, los clientes no deben esperar que las instalaciones tengan el mismo aspecto que antes de que se implementaran las ordenes de estancia en el hogar. La Casa Blanca declaró en su plan de reapertura que los gimnasios podrían reabrir “si se adhieren a estrictos protocolos de saneamiento y distanciamiento físico”.

Reglas más específicas varían según el estado. El Departamento de Salud de Ohio emitió directrices que incluían limitar capacidad, reducir el tamaño de las clases, establecer estaciones de lavado de manos o desinfectar las manos a la entrada de edificios, desinfectar áreas públicas y vestuarios cada dos horas y mantener archivos de registros para el rastreo de contactos. En Texas, los gimnasios tenían permitido reabrir el 18 de mayo, pero solo se permite una ocupación del 25% a la vez y los vestuarios permanecerán fuera de límites. En Arizona, se animó a los propietarios de gimnasios a limitar las horas de funcionamiento y a ofrecer inscripciones en línea para las clases con el fin de evitar las multitudes.

Equinox explicó su plan de reapertura en su sitio web, e incluye una mejor limpieza. Por ejemplo, habrá al menos 30 minutos entre clases grupales para permitir que los trabajadores desinfecten el estudio y cualquier equipo compartido. La compañía también dice que está agregando un “proceso riguroso, de limpieza y desinfección tres veces durante el día y una vez durante la noche. Las áreas designadas del club se seccionarán durante el día para facilitar la limpieza profunda.”

Lifetime Fitness está pidiendo a sus clientes que limpien el equipo antes y después de usarlo, ledijo el COO Jeff Zwiefel a Insider. Las máquinas de ejercicio y las pesas también se han esparcido para ayudar a los clientes a mantener una distancia de 6 pies entre sí. Se requieren reservaciónes para clases de grupo.