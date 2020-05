Daniel Silva, estrella de TV, será arrestado por accidente de auto que mató a YouTuber

Daniel Silva, un popular artista de tatuajes que compitió en el programa de concursos de telerrealidad, Ink Master, conducía el vehículo que se estrelló y mató a la estrella de YouTube Corey La Barrie el domingo por la noche, según TMZ.

La policía dijo que los dos hombres conducían en un vehículo deportivo McLaren y “de alguna manera se estrellaron contra un letrero callejero y un árbol” y que “el pasajero sufrió la peor parte del impacto”.

La Barrie, de 25 años, y Silva, de 26, fueron transportados a un hospital en Los Angeles por socorristas. Mientras Silva fue tratado por una fractura de cadera, La Barrie murió instantáneamente, según su madre Lissa Burton. Las autoridades le dijeron a TMZ que esperaban que Silva fuera arrestado por asesinato en el accidente de coche fatal.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que condujeron al accidente. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo a Los Angeles Daily News que el accidente ocurrió alrededor de las 9:40 PM, hora de Pacífico en el bloque 4900 de Carpenter Avenue cerca de Riverside Drive en Valley Village. La policía dice que el conductor del McLaren perdió el control y se estrelló contra un poste, según CBS 2.

El hermano de La Barrie, Jarrad, afirma que Silva conducía bajo la influencia el domingo por la noche



El hermano menor de La Barrie, Jarrad, compartió un mensaje conmemorativo en su página de Instagram en el que afirma que Silva estaba intoxicado mientras conducía la noche del 10 de mayo, que también fue el cumpleaños de La Barrie.

Jarrad escribió: “Esto no es algo que pensé que tendría que sentarme aquí y escribir durante mucho tiempo o lo que quiero estar haciendo ahora mismo, pero todo el mundo merece saber, mi hermano Corey falleció anoche en un accidente automovilístico mientras su amigo borracho conducía… esto es lo más difícil que he tenido que hacer. No sé cómo se supone que haga esto sin ti.

“Ya te extraño mucho, esto no es justo”, continuó Jarrad. “Gracias por ser siempre el mejor hermano mayor que podría haber pedido… te amo tanto… la vida nunca será la misma sin ti Q.D.E.P. P.D. saluda al abuelo y a la abuela por mí. Te amo.”

La madre de La Barrie, Lissa Burton, compartió la misma foto que Jarrad en Instagram después de perder a su hijo. Ella escribió: “Mi corazón se rompe ahora mismo, hoy en el 25 cumpleaños de mi hijo. Estaba muy borracho y se metió a un coche con un conductor borracho. El accidente lo mató instantáneamente. Ninguna palabra puede describir la tristeza que siento al dejar ir a un hijo. Se siente tan irreal y estoy abrumado por el dolor. Te quiero mucho Corey y te extrañaré mucho. Es tan injusto”.

¿Quién es Daniel Silva?

Silva, de 26 años, se colocó en la mira después de quedar en el séptimo lugar en Ink Masters, y volver a competir en Ink Master: Angels. Desde que participó en la serie, el artista de tatuajes ha acumulado 229,000 suscriptores en su canal de YouTube y tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram.

Silva creó Tattoo University en línea, en la que imparte clases sobre cómo convertirse en un exitoso artista de tatuajes. Su sitio web ofrece numerosas clases diferentes, “Comenzando con Tatuaje 101, donde juntos miramos cómo entrar en la industria. La siguiente es la serie de lecciones instructivas donde delineo y te enseño todas las técnicas básicas que necesitas aprender para cada tatuaje”.

“Después de esto viene mi parte favorita, la Serie de Técnica, donde te muestro cómo personalmente creé 20 de los mejores tatuajes que hice en el último año, de principio a fin. Empezando con el diseño hasta el tatuaje terminado, mostrándote todas las técnicas y agujas en el camino”.

“Luego terminamos la clase magistral con los mejores cursos de Fotografía de Tatuajes y Redes Sociales hasta la fecha!”

En Instagram y su canal de YouTube, Silva comparte videos de sus tatuajes a celebridades y entrevista a clientes para conocer las historias detrás de sus obras elegidas.