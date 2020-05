Escándalo en la política: Congresista de Nevada admite largo romance con una ex interna

El congresista Steven Horsford, un representante del cuarto distrito legislativo de Nevada, admitió tener un largo romance con Gabriela Linder, a quien conoció mientras ella era pasante para el senador Harry Reid. Linder le reveló a The Las Vegas Review-Journal el viernes por la noche que ella es “Love Jones”, un seudónimo que eligió para su podcast, “Mistress for Congress“, en el que dio a conocer el asunto públicamente.

Linder describió su podcast como “un audio memorias transmitido semana a semana, sobre un romance de una joven con un congresista, que comenzó en 2009 y se extendería a más de una década.” En una actualización el 29 de abril de 2020, “la identidad del congresista fue revelada como el representante Steven Horsford (D-Nevada) a través de Twitter”. Hay cuatro episodios publicados del podcast, con una quinta instalación de “Mistress for Congress” que se estrenará el domingo.

Episode 5 of Mistress for Congress: "Daddy Issues" coming this Sunday! Another emotional and deeply personal episode, Love talks about her daddy issues and how they play a role in her affair with Congressman Steven Horsford. — Love Jones (@M4C_2020) May 14, 2020

Linder le dijo al Review-Journal que su romance con el congresista democrático comenzó en 2009 cuando él era el líder mayoritario del Senado del estado de Nevada. Después de conocerse en un evento, compartieron una relación íntima entre 2009 y 2010, y luego nuevamente desde 2017 hasta septiembre de 2019.

Horsford confirmó la noticia del romance el 15 de mayo. Le dijo al medio: “Es cierto que tuve una relación previa fuera de mi matrimonio, a lo largo de varios años. Lamento profundamente a todos aquellos que se han visto afectados por esta muy mala decisión, más importante aun, a mi esposa y mi familia. Fuera de preocupación por mi familia durante este tiempo difícil, pido que se respete nuestra privacidad”.



Horsford, de 47 años, quien ha estado casado con su esposa la Dra. Sonya Douglass Horsford desde 2000, sirvió por primera vez como representante del 4to Distrito de Nevada de 2013 a 2014. Después de que el representante Ruben Kihuen renunciara, Horsford se postuló de nuevo en 2018 contra el candidato republicano Cresent Hardy y ganó.

Esto es lo que necesitas saber sobre el romance de Horsford con Linder:

1. Linder reveló el romance como ‘una jornada empoderadora’ y cree que Horsford debe poner fin a la puja por la reelección

Nevada's 4th Congressional District seat has been plagued by men and their misconduct. It's time for a WOMAN! It's a good thing there appears to be smart, capable women running on both sides of the aisle. — Love Jones (@M4C_2020) May 4, 2020

Linder le dijo al Review-Journal: “Si esto fuera una historia en 2018, no se habría postulado. Esta posición la obtuvo bajo falsas pretensiones de que era un hombre de familia y de Dios. Debe dar un paso atrás, expiar, y si la gente está satisfecha, entonces puede volver a la política”.

I'm not on a quest for accolades or recognition, but if I can make just one woman feel seen and empowered, then I know I'm on the right path. — Love Jones (@M4C_2020) May 13, 2020

Linder le pidió a Horsford que apareciera en su podcast, pero el 9 de mayo, bajo su manija de Twitter “Love Jones”, tuiteó su supuesta respuesta. Ella escribió: “En respuesta a la solicitud de mi equipo de producción de venir al programa, @RepHorsford me envió un correo electrónico directamente aconsejando que contrató [al abogado] Howard Schiffman, de Schulte Roth & Zabel y que me ponga en contacto con él directamente para ‘resolver este asunto’ y que de ‘no resolver esto, va a ser perjudicial para todos'”.

Linder tenía 21 años cuando comenzó a tener un romance con Horsford, que tenía 36 años en ese momento. Ella dijo: “Sabía cuan enamorada estaba de él, y él sabía lo mucho que podía hacer y salirse con la suya. Sabe que lo apoyaría. Nunca me pidió que me callara. No tenía que hacerlo. Sabía que era leal a más no poder.

2. Horsford apareció en el programa de YouTube del hijo de Linder el 1 de abril

Episode 1. Namaste 🙏🏽 (HD version) | @ThePaxLiamShowThis episode features a performance by Pax Liam of "Lean on Me", a hopeful message from Congressman Steven Horsford of Nevada on COVID-19 bka corona virus, and a guided meditation with Angelique, Yin Yoga and Meditation Teacher. P.S. Wear something comfy for a special treat that will have you saying “Namaste” 🙏🏽 Follow The Pax Liam Show: Facebook – https://facebook.com/thepaxliamshow Instagram – https://instagram.com/thepaxliamshow About The Pax Liam Show: Join Pax Liam as he talks current events, lifestyle, and entertainment from a modern, youth perspective. New episodes will drop the first Wednesday of every month. – ✌🏽 2020-04-02T04:59:07Z

Mientras Horsford y Linder ya no compartían una relación sexual, los dos permanecieron en contacto. Linder, que trabaja en derecho de lesiones personales según su perfil de LinkedIn, compartió mensajes de texto en Twitter entre ella y el congresista después de que Horsford accediera a aparecer en el programa de YouTube de su hijo Pax Liam el 1 de abril.

En su podcast “Mistress of Congress”, Linder aclaró que Horsford no es el padre de su hijo Pax. Dijo que el niño es fruto de una relación que tuvo mientras estudiaba derecho en la Universidad de St. Thomas en Minneapolis, Minnesota. Durante este tiempo, ella y Horsford no se estaban viendo.

3. Horsford negó que alguna vez le dio asistencia financiera a Linder

Linder nunca trabajó para Horsford, pero en el episodio 3 de “Mistress for Congress”, dijo que este “veló por ella a lo largo de los años, desde una recomendación de empleo hasta apoyo financiero”.

Sin embargo, un oficial de Horsford le dijo al Journal-Review que nunca le dio dinero a Linder. “Esta fue una relación privada del congresista y esto no estaba relacionado de ninguna manera con su cargo público”, dijo el asistente. Linder “nunca recibió ninguna compensación del congresista o de la campaña en el transcurso de la relación.

4. Horsford es padre de una niña y dos hijos

Horsford ha pasado los últimos meses en medio de la pandemia de coronavirus con su familia, incluida su esposa Sonya, y sus tres hijos, Bryson, Benjamin y Ella, en Nevada.

El nativo de Las Vegas compartió una foto familiar el 12 de abril en su página oficial de Facebook con el mensaje: “De mi familia a la tuya, esperamos que tengas un maravilloso fin de semana de Pascua y estés saludable y bien. Estos son tiempos difíciles para Nevada y nuestro país, pero sé que lo superaremos juntos. Hasta entonces, por favor quédate en casa por Nevada, y gracias por su continuo apoyo”.

5. La esposa de Horsford Sonya es profesora, autora y activista publicada

Energized to mobilize after the @TheBlackCaucus National Black Leadership Summit! Learned so much from all of the presenters and panelists. Grateful to have @BERC_TC be a part of this historic convening and next steps. #CBC2020Summit @iumetccolumbia @TeachersCollege pic.twitter.com/PSDsU0zIUe — Sonya Douglass Horsford (@SonyaHorsford) February 5, 2020



La Dra. Sonya Douglass Horsford trabaja como Profesora Asociada de Liderazgo Educativo en Teachers College, Universidad de Columbia, donde se desempeña como Investigadora Asociada Principal en el Instituto de Educación Urbana y Minoritaria y Codirectora del Programa de Líderes de Educación Urbana, según su sitio web.

Al igual que su marido, Sonya es profundamente apasionada por la política y el activismo. Es la directora fundadora del Black Education Research Collective, que ayuda a conectar los estudios negros con las políticas públicas en comunidades desatendidas. Sonya también ha publicado dos libros: Learning in a Burning House: Educational Inequality, Ideology, and (Dis)Integration in 2011, y The Politics of Education Policy in an Era of Inequality: Possibilities for Democratic Schooling in 2018.