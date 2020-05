Cocodrilo mata a mujer en Carolina del Sur: ¿por qué la atacó?

La Oficina del Sheriff del Condado de Charleston (CCSO) informó que una mujer murió en la isla de Kiawah, en el estado de Carolina del Sur, después de un “encuentro” con un cocodrilo. La policía fue llamada alrededor de las 5 p.m. el viernes 1 de mayo, en el área de Salt Cedar Lane de la isla de Kiawah, que está a unos 40 kilómetros al suroeste de Charleston.

Una declaración sobre el ataque indica que el cocodrilo fue asesinado y recuperado por un uniformado, y todavía están investigando el incidente. El Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur y la oficina del forense también estuvieron en escena y están ayudando a la investigación.

“Aproximadamente a las 5 de hoy, los oficiales respondieron al estanque cerca de Salt Cedar Ln, Isla Kiawah, para informar sobre el incidente de cocodrilos con una mujer. La mujer ha muerto. Un uniformado disparó fatalmente y recuperó el cocodrilo. [Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur] y forense también respondieron. El incidente aún está bajo investigación”, dijo CCSO en un comunicado.

La mujer aún no ha sido identificada, y la policía no ha proporcionado más detalles sobre el incidente con el cocodrilo.

Ha habido 3 ataques fatales de caimanes en Carolina del Sur en los últimos 4 años.

Según ABC News, este es el tercer ataque mortal de cocodrilo en Carolina del Sur en los últimos cuatro años, y no se registró ninguno antes de eso. En 2016, una mujer de 90 años fue asesinada por un cocodrilo cuando salió de un hogar de ancianos en Charleston. En agosto de 2018, una mujer de 45 años que paseaba a su perro por Hilton Head Island fue atacada y perdió la vida.

Un artículo de agosto de 2019 sobre los ataques de caimanes en Carolina del Sur declaró que ha habido 23 ataques reportados en el estado. Jay Butfiloski, del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur, dirige el programa de cocodrilos y mantiene estadísticas sobre incidentes desde 1915.

Kiawah Island es una isla marítima en Carolina del Sur que es principalmente un complejo de playa y golf privado, hogar del Kiawah Island Golf Resort. La población de la isla era 1,626 personas en el censo de 2010. Según el sitio web de la isla de Kiawah, la isla tiene 13.4 millas cuadradas y tiene “10 millas de playas, bosques marítimos preservados, dunas de arena [y] pantanos”.

