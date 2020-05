Cheques de estímulo COVID-19: Podría la segunda ronda ayudar a los inmigrantes?

Esto fue cierto para las personas que carecen de un número de seguro social pero que aún pagan impuestos en los Estados Unidos. Los demócratas quieren cambiar e

La situación en la segunda ronda propuesta de pagos de estímulo por COVID-19.

Sin embargo, el proyecto de ley enfrenta una gran batalla política en el Senado controlado por los republicanos.

Los demócratas de la Cámara aprobaron la Ley de Soluciones de Emergencia Omnibus de Recuperación Económica y de Salud, o en pocas palabras la Ley HEROES, que de resume como la segunda ronda de cheques de estímulo.

El resumen del proyecto de ley “proporcionaría pagos directos adicionales de hasta $1,200 por persona”

Según la congresista Chellie Pingree, demócrata de Maine, “a diferencia de la Ley CARES, la Ley de Héroes también permitiría a los contribuyentes sin Números de Seguro Social, y aquellos en sus hogares, recibir Pagos de Impacto Económico utilizando un Número de Identificación de Contribuyente (ITIN) “. Ella dijo que el cambio sería retroactivo, lo que significa que las personas en esa categoría obtendrían el primer pago de cheques de estímulo también.

Según el Instituto de Política Fiscal y Económica, “más de 4,3 millones de adultos y 3,5 millones de niños se beneficiarían de este cambio”.

La organización declara que la primera ronda de cheques de estímulo contenía el requisito de que todos los miembros de un hogar tuvieran un número de seguro social y esta disposición excluía de los pagos a “millones de inmigrantes indocumentados y sus hijos y cónyuges, muchos de los cuales son ciudadanos”. Algunos inmigrantes indocumentados presentan impuestos utilizando un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN).

Son precisamente estas personas a las que ayudaría la segunda ronda de pagos de estímulo. California tiene, de lejos, el mayor número de personas que se beneficiarían de este cambio. El Instituto ha compilado una lista de estado por estado que puede ver aquí.

El proyecto de ley enfrenta muchos inconvenientes políticos

Vea el texto completo de la Ley HEROES aquí.

¿Qué es un ITIN?

Un número de identificación de contribuyente individual (ITIN) es un número de procesamiento de impuestos emitido por el Servicio de Impuestos Internos. El IRS emite ITIN a las personas que deben tener un número de identificación de contribuyente de los EE. UU. Pero que no tienen, y no son elegibles para obtener, un número de Seguro Social (SSN) de la Administración del Seguro Social (SSA) ”, explica el IRS.

¿Para qué se usan?

El IRS “emite ITIN para ayudar a las personas a cumplir con las leyes fiscales de los EE. UU. Y para proporcionar un medio para procesar y contabilizar de manera eficiente las declaraciones de impuestos y los pagos para aquellos que no son elegibles para los números de Seguro Social”, explica la agencia. “Se emiten independientemente del estado de inmigración, ya que tanto los extranjeros residentes como los no residentes pueden tener un requisito de presentación o informe de los EE.UU. En virtud del Código de Rentas Internas”. Los ITIN no tienen otro propósito que no sea la declaración de impuestos federales”.

El proyecto de ley todavía necesita pasar por el proceso político, por lo que la expansión para ayudar a aquellos que no tienen números de seguro social está lejos de ser segura. “Entonces déjame decirte lo obvio. Lo que propone Nancy Pelosi nunca pasará al Senado ”, dijo el senador republicano John Barrasso de Wyoming en un tweet compartido por los republicanos del Senado.

Los republicanos han dicho que podrían no aprobar la legislación hasta después del receso del Memorial Day en junio, según Vox. Los principales republicanos han criticado el enfoque de los demócratas. “No tenemos sin embargo, la urgencia de actuar de inmediato. Ese tiempo podría desarrollarse, pero no creo que lo haya hecho todavía “, dijo el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, según Politico. El vocero de la mayoría del Senado John Thune (R-S.D.) Le dijo a Político que el proyecto de ley de la Cámara es más como un documento de mensajería que otra cosa”.

Según NBC News, el presidente Donald Trump calificó el proyecto de ley como “muerto al nacer”.

Este es el artículo original en inglés de Heavy.com