Cheques Estimulo COVID-19: Podría la segunda ronda ayudar a estudiantes universitarios?

Muchos estudiantes universitarios quedaron fuera de la primera ronda de controles de estímulo COVID-19. Esto se debe a que algunos estudiantes universitarios todavía figuran como dependientes en las declaraciones de impuestos de sus padres.

Los dependientes adultos no calificaron para la primera ronda. Sin embargo, el cheque de estímulo de la segunda ronda, si es aprobado por el Senado, de mayoría republicana, daría dinero para dependientes adultos mayores de 17 años y algo de dinero adicional para dependientes mayores de 17. Sin embargo, el proyecto de ley enfrenta una batalla política en el Senado.

El 25% de las personas de entre 20 y 24 años están desempleadas, según el Departamento de Trabajo. Algunas personas sintieron que estaba mal que los estudiantes universitarios declararan por sus padres como dependientes no calificaron para el primer cheque de estímulo.

The fact that the 18-24 yr old range is exempt from getting a stimulus check (if you’re still a dependent on your parents’ taxes) is sickening. College students, especially those on work study, are unemployed and still pay rent.

— Luke Perrin (@glukeperrin) March 26, 2020