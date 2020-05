Cheques de estímulo COVID-19: ¿Es posible llamar al IRS?

Algunas personas aún no han recibido sus cheques de estímulo COVID-19. Si es una de esas personas, sabemos que es frustrante. Si se encuentra en esa situación, existe la tentación de querer llamar al IRS sobre su verificación de estímulo económico. Sin embargo, ¿es esto posible?

Por muy molesto que parezca, el IRS no acepta llamadas telefónicas sobre los cheques de estímulo económico. En cambio, el IRS lo dirige a su sitio web, “Obtener mi pago”

El IRS ha intentado responder las preguntas más comunes sobre los cheques de estímulo en su sitio web. Verá esas preguntas y respuestas allí. Se ocupan de todo, desde la elegibilidad hasta cómo calcular su pago.

Hay muchas razones por las cuales una persona podría no haber recibido un cheque de estímulo todavía. Van desde los cheques que se envían por fases, o que el IRS no tiene un número de cuenta bancaria válido, hasta las declaraciones de impuestos presentadas tarde. Vea las razones por las que podría no haber recibido su estímulo aquí.

Esto es lo que necesita saber:

Cuando se trata de cheques de estímulo, el IRS dice que la asistencia en vivo por teléfono será difícil de conseguir

El IRS lo ha dejado claro. La agencia NO quiere que llame sobre su cheque de estímulo.

El IRS tiene números gratuitos. Su sitio web dice: “De lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. hora local (Alaska y Hawái siguen la hora del Pacífico). Los mejores momentos para llamar durante abril son antes de las 10:00 a.m., y el lunes es el día de mayor tráfico. (800) 829-1040”.

Sin embargo, si llama a ese número 1-800 ahora, una voz automática le informa que el IRS no podrá proporcionar asistencia en vivo debido a la reducción de los niveles de personal.

Según el IRS, este número se utilizó anteriormente por si:

Tiene preguntas sobre un reembolso

Quiere el saldo adeudado en su cuenta de impuestos

Tiene preguntas sobre un acuerdo de pago existente

Quiere confirmar que el IRS recibió su pago de una declaración de impuestos individual

Quiere la ubicación de una oficina del IRS

Desea la ubicación de servicios gratuitos de preparación de impuestos para personas calificadas

No recibió, recibió un mensaje incorrecto o perdió su Formulario W-2 y 1099-R

Tiene preguntas sobre impuestos federales

Tiene preguntas relacionadas con declaraciones de impuestos o asuntos relacionados con impuestos

Según el sitio web del IRS, la asistencia en vivo por teléfono ha sido “extremadamente limitada o suspendida” debido al COVID-19

Las razones son:

“Para proteger al público y a los empleados, y de conformidad con las órdenes de las autoridades sanitarias locales de todo el país, ciertos servicios del IRS, como asistencia en vivo por teléfono, procesamiento de declaraciones de impuestos en papel y respuesta a la correspondencia son extremadamente limitados o suspendidos hasta nuevo aviso”, el IRS explica.

En cambio, el IRS ha configurado portales y páginas web para responder a todas sus preguntas, incluido, en algunos casos, por qué no recibió su cheque.

Bajo las opciones telefónicas, el IRS dice:

“Las líneas telefónicas automatizadas: que manejan la mayoría de las llamadas de los contribuyentes, también permanecerán disponibles durante este período. Algunas líneas de cumplimiento tributario también permanecen disponibles. Las líneas telefónicas del IRS respaldadas por representantes de servicio al cliente para contribuyentes y profesionales de impuestos no cuentan con personal en este momento. Para verificar el estado regular del reembolso de impuestos a través del teléfono automatizado, llame al 800-829-1954”.(Esta línea no tiene información sobre pagos de impacto económico).

Si el portal de cheques de estímulo le dice “estado de pago no disponible”, el IRS dice que hay varias razones posibles para esa respuesta:

*Debe presentar una declaración de impuestos, pero:

-No hemos terminado de procesar su devolución de 2019

-La aplicación aún no tiene sus datos; estamos trabajando para agregar más datos para permitir que más personas lo usen.

*Por lo general, no presenta una declaración y:

-Ha utilizado No declarantes: ingrese la información de pago aquí, pero todavía no hemos procesado su entrada

*Recibe beneficios de SSI o VA; aún no se ha cargado información en nuestros sistemas para personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos.

*No es elegible para un pago.

Si no presentó una declaración de impuestos para 2018 o 2019 y no es un beneficiario del Seguro Social o está en otra categoría exenta, debe proporcionar al IRS información básica para obtener su dinero de estímulo. Puede proporcionar esa información ya sea utilizando la herramienta de pago para quienes no presentan la declaración o presentando una declaración de impuestos federales sobre la renta para 2019.

Si el IRS NO obtiene su información, NO recibirá un cheque.

Este es el artículo original de Heavy.com