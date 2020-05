Cheques de estímulo COVID-19: Cómo devolver uno al IRS?

En su intento de emitir cheques de estímulo de coronavirus lo más rápido posible, el IRS ha enviado algunos pagos a personas fallecidas y otras que están en la cárcel o que no son ciudadanos. Ahora, están pidiendo que le devuelvan ese dinero. ¿Pero cómo se devuelve un cheque?

El 6 de mayo, el IRS actualizó su página de preguntas frecuentes para cheques de estímulo. En la parte inferior, la pregunta 41 ahora dice: “¿Qué debo hacer para devolver un Pago de Impacto Económico?

Las reglas son las siguientes:

Si el pago fue un cheque en papel:

1. Escriba “Anulado” en la sección de endoso al dorso del cheque.

2. Envíe el cheque del Tesoro anulado de inmediato a la ubicación del IRS correspondiente que se detalla a continuación.

3. No engrape, doble ni abroche el cheque.

4. Incluya una nota que indique el motivo de la devolución del cheque.

Si el pago fue un cheque en papel y lo ha cobrado, o si el pago fue un depósito directo:

1. Envíe un cheque personal, giro postal, etc., inmediatamente a la ubicación apropiada del IRS que se detalla a continuación.

2. Escriba en el cheque / giro postal a nombre de “EE. UU. Tesorería “y escriba 2020EIP, y el número de identificación de contribuyente (número de seguro social o número de identificación de contribuyente individual) del destinatario del cheque.

3. Incluya una breve explicación de la razón para devolver el EIP.

En pocas palabras, si recibió un cheque de estímulo en papel, debe escribir VOID en él y enviarlo de regreso a la ubicación apropiada del IRS e incluir una nota que indique por qué ha sido devuelto. Si recibió un pago no elegible mediante depósito directo, se espera que devuelva el dinero mediante cheque personal o giro postal a nombre del Tesoro de los Estados Unidos.

¿Qué sucede si no devuelve un cheque?

En este punto, no está claro qué sucede si no se devuelve una verificación de estímulo.

Nina Olson, directora ejecutiva del Centro para los Derechos del Contribuyente, le dice a AARP: “¿Cuál es el razonamiento legal para esto?.

¿Por qué esta posición es diferente de la posición del IRS en 2008?

El gobierno tiene derecho a cambiar de opinión, pero sin explicar su justificación, esta posición parece arbitraria y caprichosa”.

Garrett Watson, de la Fundación Tributaria, le dice a Money: “Sospecho que el IRS alentará a las personas a devolver los pagos dado que yo

incorrectamente, pero es menos probable que la agencia persiga a las personas legalmente o durante la temporada de impuestos de 2021. Es importante tener en cuenta que las preguntas frecuentes del IRS no se consideran documentos legales o incluso orientación formal, por lo que si bien son útiles para establecer la posición de la agencia, necesitaríamos más detalles antes de saber si tendrían un caso sólido para perseguir a las personas legalmente. los pagos”.

Se les pide a los individuos encarcelados que devuelvan sus pagos

Cuando el IRS actualizó su página de Preguntas Frecuentes el miércoles, especificaron que las personas encarceladas deberían devolver sus pagos.

En respuesta a la pregunta, “¿Alguien encarcelado califica para el pago?” el sitio web ahora dice: “No. Un pago realizado a alguien encarcelado debe devolverse al IRS siguiendo las instrucciones sobre los reembolsos. Una persona está encarcelada si se describe en una o más de las cláusulas (i) a (v) de la Sección 202 (x) (1) (A) de la Ley del Seguro Social (42 USC § 402 (x) (1) ) (A) (i) a (v)). Para un Pago realizado con respecto a una declaración conjunta donde solo un cónyuge está encarcelado, solo necesita devolver la parte del Pago realizado a cuenta del cónyuge encarcelado. Esta cantidad será de $1,200 a menos que el ingreso bruto ajustado exceda los $150,000”.

Se refieren a la Ley de Seguridad Social para definir a una persona encarcelada como alguien en la cárcel, prisión o un centro correccional; alguien encontrado culpable pero loco o no culpable por razón de locura; alguien encontró incompetente para ser juzgado; alguien confinado a una institución con el hallazgo de ser un depredador sexual; alguien que huye para evitar el enjuiciamiento o el confinamiento después de la condena; o alguien en violación probatoria o libertad condicional.

Algunas personas están confundidas acerca de por qué los encarcelados necesitan devolver el dinero cuando no se les prohíbe recibir pagos de acuerdo con las pautas de la Ley CARES.

Watson le dice a Money: “No está claro qué razonamiento del IRS es para solicitar el reembolso de las personas encarceladas, ya que la Ley CARES no les prohíbe la elegibilidad. Algunos han especulado que podría tener que ver con personas encarceladas que son dependientes (pupilos) del estado, pero eso no está contenido en el razonamiento del IRS y no es cierto en otras situaciones impositivas que involucran a personas encarceladas”.

Este es el artículo original en inglés de Heavy.com