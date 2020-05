Asesinan a médico que investigaba el coronavirus: ¿por qué mataron a Bing Liu?

Bing Liu un investigador de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania y biólogo molecular, que investigaba el COVID-19, y de quien se dijo que estaba a punto de “hacer hallazgos muy significativos” relacionados con el virus, murió en un asesinato suicidio en Pensilvania, aunque el motivo sigue sin estar claro.

El Dr. Liu fue profesor asistente de investigación en el Departamento de Sistemas Computacionales y Biología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. Murió el sábado 2 de mayo de 2020 en una casa unifamiliar de Elm Court, ubicada no lejos de Pittsburgh.

“Bing estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos para comprender los mecanismos celulares que subyacen a la infección por SARS-CoV-2 y la base celular de las siguientes complicaciones”, escribió la Facultad de Medicina en un comunicado. “Haremos un esfuerzo para completar lo que comenzó en un esfuerzo por rendir homenaje a su excelencia científica”.

La policía de Ross Township cree que Liu, de 37 años, conocía a su agresor, aunque el motivo no está claro.

El sospechoso, llamado Hao Gu, de 46 años, fue encontrado muerto en un automóvil por lo que parece ser una herida de bala autoinfligida en la cabeza, lo que llevó a la policía a llamar a las muertes un asesinato suicidio.

La policía dice que el sospechoso mató a Liu en una casa de Elm Court antes de pegarse un tiro en el automóvil, según CBS.

Liu murió de heridas de bala en la “cabeza, cuello y torso”, informó la estación de televisión.

Según el Pittsburgh Post-Gazette, las puertas del patio trasero y delantero de la casa de Liu estaban abiertas en el momento del homicidio, debido al buen clima, su esposa no estaba en casa y no había entrada forzada ni nada.

La Facultad de Medicina emitió una declaración, elogiando a Liu como un “investigador sobresaliente” y diciendo que “se ha ganado el respeto y el aprecio de muchos colegas en el campo y ha hecho contribuciones únicas a la ciencia”.

La Dr. Ivet Bahar, jefe del Departamento de Biología Computacional y de Sistemas, le dijo al Pittsburgh Post-Gazette que Liu recientemente comenzó a estudiar el COVID-19 y “apenas estaba comenzando a obtener resultados interesantes”.

Su área de especialización fue “modelado computacional y análisis de la dinámica de los sistemas biológicos”, dijo la universidad.

“Había desarrollado técnicas informáticas de alto rendimiento y enfoques avanzados de aprendizaje automático para modelar la evolución temporal de las interacciones celulares complejas, los modelos y métodos de red bayesianos y la comprobación de modelos estadísticos y análisis de sensibilidad”, agregó el alma máter.

Sus publicaciones incluyeron las de Nature Chem Biol, Radiation Research, Scientific Reports, Science Signaling, International Journal of Molecular Sciences, Frontiers in Pharmacology.

La escuela de Liu solo tuvo cosas positivas que decir sobre su personalidad, escribiendo que era “paciente, inteligente y extremadamente maduro”.