Biden se disculpa por comentario sobre los negros y Trump: ¿qué dijo?

El presunto candidato presidencial demócrata Joe Biden se unió al programa de radio Carlomagno tha God’Show, el viernes por la mañana y la entrevista rápidamente se volvió viral cuando los dos discutieron sobre raza y política.

Biden sugirió al locutor de radio afroamericano: “usted no es negro” si cuestionaba si debería apoyar al presidente Donald Trump por encima del demócrata en las elecciones generales.

Este controvertido momento ocurrió justo al final de la entrevista. Momentos antes, un asistente interrumpió a Biden y Carlomagno para decirles que se les estaba acabando el tiempo, ya que la esposa de Biden, la Dra. Jill Biden, necesitaba usar su estudio en su casa en Delaware.

Does @JoeBiden think it's such a good idea to tell people to look at his record?

His record is littered with racist policies he supported. The more you dig, the worse it looks.

I wonder what Charlamagne thought when BE Joe Biden broke out in his #YouAintBlack routine. pic.twitter.com/ib5giC7ltz

— Johnny Akzam (@JohnnyAkzam) May 22, 2020