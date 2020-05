¿Los avispones asesinos pueden matar personas de una sola picadura?

El avispón gigante asiático, conocido como avispón asesino, y quien se ha convertido en una amenaza latente en Estados Unidos, sale en dos etapas. En la primavera, las hembras salen y comen carbohidratos y savia para que no se noten demasiado. Pero es a fines del verano y principios del otoño cuando se alborotan en busca de proteínas, y cuando buscan las colmenas de abejas para desruirlas y tomar control.

“Toda la industria de las abejas está en alerta buscando estas cosas”, dijo sobre el descubrimiento de más avispones gigantes asiáticos, Susan Cobey, criadora de abejas de la Universidad Estatal de Washington, en diálogo con la agencia AP.

Si los avispones gigantes asiáticos se establecen en los Estados Unidos, podría ser una “gran preocupación”, agregó Cobey. “Nuestras abejas melíferas provenientes de Europa no tienen mecanismos de resistencia como la abeja melífera asiática”, agregó.

Así matan a las abejas los avispones gigantes invasoresLa forma en que los avispones gigantes invasores matan a nuestras abejas y sus crías te va a parecer horrible En Estados Unidos, los expertos aseguran que los avispones gigantes están en el país. Como matan a las abejas, ponen en peligro el sector agrícola y la economía que dependen de etapas cruciales de polinización. Son los avispones más grandes del mundo y varios investigadores los han apodado "avispones asesinos". Aquí te contamos cómo describe el Departamento de Agricultura del Estado de Washington la forma devastadora en que atacan a las colmenas de abejas. _Los avispones gigantes invasores son carnívoros, y las abejas son su carne: advierte un apicultor_ Avispones gigantes asiáticos se han visto por primera vez en Estados Unidos. Atacan a las colonias de abejas y su picadura es venenosa. ¿Qué tan peligrosos resultan estos insectos para los humanos? Hablamos de esto con Harold Lanier, un apicultor en Georgia; y también sobre cómo sería posible detener el avance de estos insectos invasores.

Si bien los estadounidenses podrían haber comenzado a escuchar sobre los avispones asesinos por primera vez en mayo, originalmente fueron vistos en el estado de Washington en diciembre de 2019 cerca de la frontera canadiense por el Departamento de Agricultura de Washington, escribió la AP.

Pero, en medio de tanto bombardeo de información, la principal pregunta que muchos se hacen es si ¿son o no peligrosos los avispones asesinos?

Datos suministrados por diferentes medios, señalan que los avispones gigantes, nativos de Asia, matan hasta 50 personas por año solo en Japón. Otro video viral, que fue compartido por TMZ, mostró a un avispón asesino matando a un ratón.

Llegan los 'Avispones asesinos' a Estados Unidos | Un Nuevo Día | TelemundoVideo oficial de Telemundo Un Nuevo Día. Una nueva preocupación aparece en Estados Unidos además del coronavirus, pues llegan avispones gigantes de Asia a Estados Unidos, conocidos como "avispones asesinos". Si ven estos insectos de 2 pulgadas llamen a las autoridades.

Son tales sus picaduras y afilados elementos de ataque, que pueden picar a través de trajes de apicultor, y producir casi siete veces más veneno que una abeja melífera y picar más de una vez, escribió AP, citando el informe del Departamento de Agricultura de Washington. Para luchar contra el avispón gigante asiático, la WSDA está ordenando trajes especiales a China.

El objetivo es deshacerse de los avispones asesinos en los EE. UU. Lo más rápido posible. “Es un peligro para la salud y, lo que es más importante, un depredador importante de las abejas melíferas”, dijo a la AP Todd Murray, entomólogo de WSU Extension y especialista en especies invasoras.



“Necesitamos enseñar a las personas cómo reconocer e identificar este avispón mientras las poblaciones son pequeñas para que podamos erradicarlo mientras aún tengamos una oportunidad”, agregó.

Avispón gigante, nueva amenaza en EE. UU.Autoridades ambientales están en emergencia por la aparición del insecto.

Los avispones gigantes, conocidos por atacar las colmenas de abejas y decapitar a las abejas antes de comer sus larvas y pupas pueden generar daños serios.



Sus picaduras pueden causar daño renal, necrosis tisular y shock anafiláctico en humanos, lo que puede conducir a la muerte, dependiendo el nivel de resistencia de cada quien a la alergia que pueden generar. Expertos afirman que quienes están en más riesgo son aquellos que sufren múltiples picaduras.