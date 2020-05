Avión de Southwest Airlines aterriza en aeropuerto de Austin y mata a una persona

Una persona resultó muerta, tras ser impactada fuertemente por un avión al momento de su aterrizaje en el aeropuerto de Austin-Bergstrom,Texas, lo que generó mucha alarma y angustia entre los pasajeros, la tripulación y la Torre de control de la terminal aérea.

El terrible hecho ocurrió anoche, 7 de mayo del 2020, en la famosa terminal internacional, según informaron funcionarios del aeropuerto.

En un comunicado a NBC News, la Administración Federal de Aviación (FAA) dijo que “Según información preliminar, el piloto del vuelo 1392 de Southwest Airlines informó haber visto a una persona en la pista 17-derecha, poco después de que el Boeing 737 aterrizara a las 8:12 pm, Hora central el jueves”.

Un conductor de un vehículo de operaciones aeroportuarias encontró a la víctima en la pista y lo reportó. El Equipo de emergencias (EMS) del condado de Austin-Travis confirmó que un paciente adulto había fallecido en la escena.

AUS is aware of an individual that was struck and killed on runway 17R by a landing aircraft earlier this evening. The incident is currently under investigation and we will provide more information as it becomes available.

Según CBS Austin, un comandante de vigilancia del Departamento de Policía de Austin dijo que la persona golpeada por el avión no llevaba el uniforme del aeropuerto y no tenía una identificación, pero eso aún no se ha confirmado públicamente. Actualmente, el departamento de policía lidera una investigación.

Después del incidente ocurrido, Southwest Airlines emitió un comunicado. Ha sido compartido por el periodista local Bryce Newberry.

@SouthwestAir says in statement the aircraft "maneuvered to avoid an individual who became visible on runway."

The person is dead after tonight's incident at @AUStinAirport.

En el comunicado, la aerolínea dijo que el vuelo Southwest #1392 de Dallas Love Field fue autorizado para aterrizar en la pista 17R. Poco después de que el avión aterrizó, un individuo se hizo visible en la pista, y los pilotos maniobraron el avión para tratar de evitarlo.

Una vez que el avión se detuvo, los pilotos informaron al control de tráfico aéreo sobre lo ocurrido.

Multiple assets responding 3600 Presidential Blvd (20:22) Reported person possibly struck by an airplane on a runway. More information to follow.

No hubo informes de lesiones a bordo. La aerolínea está cooperando con la policía local y la FAA.

Según Kris Van Cleave de CBS News, había 53 pasajeros y 5 miembros de la tripulación a bordo del 737.

Una fuente de la FAA le dijo a Van Cleave que esta no es la primera vez que un avión golpea a una persona, pero no podría decir cuándo sucedió el último incidente.

.@SouthwestAir says there were 53 passengers and 5 crew members onboard the 737 when it landed.

James Packard, de Newsy, compartió un clip de audio del piloto informando a los controladores del aeropuerto de la persona en la pista.

.@SouthwestAir flight 1392 notified the @AUStinAirport tower right after landing tonight "I believe there might a person on the runway." Person is dead.

Al comienzo del clip, se puede escuchar al piloto decir que “podría haber una persona en la pista”. Cuando se le preguntó al piloto dónde veía al individuo, respondió: “Ahora está detrás de nosotros”. Confirmó que vio al individuo justo cuando el avión aterrizó.